Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, voglia di trasgredire saltami addosso! Flirt e un amore segreto potranno mettere in difficoltà i rapporti consolidati. Questo gioco è eccitante ma pericoloso…

Toro

Amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 14 maggio -, la passione e i sentimenti ricambiati ci sono, sicurezza e stabilità vi rendono docili e tranquilli, dedicatevi agli affetti cari e prendetevi un giorno di ferie dal lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, avrete tante cose da fare ed il bello è che vi riescono tutte bene. Non abbiate paura di dire quello che pensate a lavoro. Ottima serata in vista.

Cancro

Cari Cancro, perseveranti, generosi, allegri… Concludere gli affari sarà davvero semplice, qualcuno potrà raggiungere una posizione di comando nel gruppo di lavoro. Gli astri stanno preparando incontri importanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 14 maggio 2021 -, l’atmosfera sarà pesante a lavoro: respirate lentamente e rimandate discussioni o decisioni importanti ad altri momenti. Un amore frizzante e ricambiato vi porta tanta felicità.

Vergine

Cari Vergine, nuovi progetti stimolanti all’orizzonte, aprite bene gli occhi: fastidiosi concorrenti proveranno a far saltare i vostri piani. I sentimenti procedono bene.

Bilancia

Cari Bilancia, leggerezza e spensieratezza vi donano un fascino irresistibile e l’amore diventa subito stimolante. Andate a fondo, apritevi e non ve ne pentirete. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere più collaborativi!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, durante la giornata avrete voglia di rivalsa verso qualcosa o qualcuno. Aumenteranno nervosismo e tensione.

Sagittario

Amici del Sagittario, occasioni da valutare attentamente, ci vuole una grande prudenza, gli astri si divertono a confondere le idee. Vi sentite presi in giro da amici e amanti…

Capricorno

Cari Capricorno, il forte desiderio di nuovi progetti vi porterà ad interrogarvi sulle vostre aspettative future. La passione non è tanta, ma il partner vi ama a prescindere.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giovani amori e voglia di essere felici donano sprint e stimoli ai single, ma rischiano di rompere l’equilibrio di tante coppie.

Pesci

Cari Pesci, oggi – 14 maggio – saranno possibili discussioni in famiglia con genitori e figli. Tutta colpa di Giove… Chi sta cercando un sentimento vero dovrà resistere alla tentazione di tuffarsi in una passione con una persona impegnata…

