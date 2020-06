Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko è giunto il vostro momento, tutto quello che vi sta a cuore avrà la priorità, mantenete il vostro spirito libero e combattivo e andate avanti senza mai fermarvi. Siete interessati da transiti epocali che sono ancora più evidenti nel vostro segno che simboleggia la ripresa. La Luna continua a calare nel segno che vi precede e può portare una prova familiare, chiudendo un cerchio.

Toro

Cari Toro, vi attendono importanti occasioni nel campo professionale, la fortuna è davanti alla porta di casa e vi attende, accompagnandovi in luoghi lontani come è grande Giove nel lontano Capricorno. La Luna diventa per voi una guida formidabile, nei contatti con le persone che vivono altrove, in primo piano le amicizie, senza di loro non ci sarebbe questo successo clamoroso.

Gemelli

Cari Gemelli, scoppia una crisi nel campo professionale, non per le solite corse alla poltrona, quest’oggi è diverso secondo Branko, domani la Luna ultimo quarto in Pesci avrà un effetto visibile su di voi anche a causa della vicinanza di Marte e Nettuno, qualche nemico professionale in più, tanto ormai siete abituati.

Cancro

Cari Cancro, siete protagonisti sul palcoscenico della carriera grazie anche alla Luna che vi fornisce capacità di comunicazione eccellenti. La fase calante potrebbe voler dire che qualche collaborazione giungerà al termine, ma non sarà una cosa negativa, anzi, vi metterà nella condizione di vivere un’esperienza nuova. Mercurio nel segno con Urano in Toro è garante di buone entrate.

Leone

Cari Leone, matrimonio felice, coniuge fedele, cosa volere di più? Quando Venere è in Gemelli per voi è sempre una garanzia con l’amore. Quando Marte sarà in Ariete porterà anche la passione fisica alle stelle, eppure esistono matrimoni che hanno qualche rallentamento sulla tabella di marcia, coppie che combattono con situazioni spiacevoli che non hanno a che fare con i sentimenti. Lasciate il campo libero per la ripresa.

Vergine

Cari Vergine, piuttosto che continuare o iniziare discussioni fate finta di deporre le armi, firmate un armistizio e fatevi vedere inclini al perdono. Il matrimonio in questi due giorni raggiungerà il punto massimo della crisi a causa di una Luna ultimo quarto e Marte con Nettuno. Questi sono i momenti adatti per iniziare dei cambiamenti importanti, anche nel lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, Giove e Plutone sono in grado di provocare tensioni in famiglia, a loro si uniranno anche Marte e Saturno, quattro flussi non facili da gestire, ma ce la farete. Secondo Branko, il campo del lavoro che cade in Pesci è toccato da eventi eccezionali. Ultimo quarto con Marte, Nettuno e Mercurio, onde di alta marea che investono la spiaggia dove avete depositato alcuni vostri sogni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Branko le vostre sensazioni sono positive, soprattutto perché negli ultimi tempi avete abbracciato il vostro lato ironico, non ve la prendete più così tanto per le piccole cose, avete ritrovato anche il gusto dell’avventura, provate il desiderio di andare a caccia di cose nuove. Non vi interessano tanto le persone, una vale l’altra, ma le situazioni diverse, gli azzardi, salite e discese, incognite.

Sagittario

Cari Sagittario, siete gente di mondo, penalizzati nella vostra prima missione almeno sotto il profilo zodiacale, viaggiare con la bisaccia di Giove sulle spalle piena di buone occasioni. Siete un segno molto fortunato e quella fortuna ve la portate dietro dalla nascita, non è andata via, si è solo ritirata dietro le quinte. Oggi e domani ritiratevi nel mondo degli affetti.

Capricorno

Cari Capricorno, di solito ultimo quarto non è la Luna giusta per i nuovi incontri d’amore secondo Branko, ma dipende anche di caso in caso, nel vostro un amore potrebbe avere delle conseguenze molto eccitanti nella vostra vita. La Luna si ricongiunge a Marte e Nettuno, forma un aspetto diretto con Giove e Plutone, più Urano in Toro.

Acquario

Cari Acquario, un bel momento per voi in arrivo secondo Branko. Contatti intensi e profondi con una persona, professionali e privati, anche nei rapporti con l’ambiente di lavoro. Luna calante in Pesci è molto positiva per Scorpione che governa il vostro campo del successo. La follia di Urano vuol dire intelligenza e originalità. Venere bella nel campo della fortuna sussurra nelle orecchie dei single.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko Marte stuzzica l’uomo del segno ma Venere si oppone alla donna, ecco perché la situazione può apparire un po’ confusa quest’oggi. La Luna ultimo quarto segnala la conclusione di un periodo. Avrete il posto che meritate nel lavoro, in amore il vostro ruolo è l’amante.

