Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale dovete andare avanti, anche se non tutto vi entusiasma. Non potete giustificarvi sempre e per ogni cosa e ripensare agli errori del passato. Tutti sbagliamo. Dovete superarla e andare dritti per la vostra strada, senza farne un dramma.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, potete vivere in questo weekend belle emozioni, che vi faranno battere forte il cuore come non vi capitava da tempo. Imparate a guardare al futuro con ottimismo. Occhio alla dieta e agli eccessi in tavola. Ne va della vostra salute.

Gemelli

Cari Gemelli, lasciatevi andare alle emozioni e non rimarrete delusi. Imparate ad andare oltre le apparenza, che a volte vi bloccano e vi condizionano. Insomma, non basatevi su giudizi affrettati. Bene la forma fisica ma non esagerate a tavola, soprattutto con i dolci.

Cancro



Cari Cancro, se non inseguite adesso i vostri sogni, quando lo farete? Rischiate poi che sia troppo tardi e rimarrete con il rimpianto. Datevi comunque delle priorità, perché non potete pensare di fare tutto e subito. A volte avete la sensazione di sbandare e perdere l’orientamento. Dovete essere più pratici e meno teorici.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 novembre 2022), nel rapporto con gli altri siate generosi. Attenti ai soldi perché ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità. Sfoggiate una forma fisica invidiabile, chi vi circonda sarà molto invidioso.

Vergine

Cari Vergine, dovete vivere meglio la vostra giornata, senza pensare ai problemi e alle preoccupazioni. Imparate a staccare la spina e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Vivete le cose per come vengono, giorno dopo giorno e riprendete in mano la vostra vita.

Bilancia

Cari Bilancia, siete particolarmente energici e ottimisti. Dovete incanalare questa energia nello sport, nella dieta e nell’attività fisica. Vedrete che poi vi sentirete meglio e la vostra salute ne beneficerà. Ricaricate le batterie e sul lavoro ripartite da zero. Ne avete bisogno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata promette bene. Gli incontri sono favoriti, per cui chi è single può incontrare l’anima gemella. In generale dovete trovare un giusto equilibrio tra i vostri tanti impegni lavorativi e i sentimenti.

Sagittario

Cari Sagittario, avete un ottimo intuito e tanta voglia di fare bene. Sapete come muovermi e quali corde toccare. Insomma, avete sempre la parola giusta al momento giusto e questa determinazione fa invidia a chi vi circonda. Sfruttate bene questa energia positiva.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’umore è davvero ottimo. Finalmente sapete come muovervi con chi vi circonda e come interpretare ogni suo desiderio. Imparate ad ascoltarvi di più. Avete assoluto bisogno di un po’ di riposo. Occhio allo sport estremo: non fa per voi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 novembre 2022), evitate discussioni inutili e polemiche. Andate avanti per la vostra strada, non pensando a chi vuole mettervi il bastone fra le ruote. Le stelle vi assistono e sono dalla vostra parte. Insomma, continuate così.

Pesci

Cari Pesci, la fortuna vi assiste. Chi vi sta vicino ha finalmente imparato a conoscervi, con i vostri pregi e difetti. Questo fine settimana vi riserverà grosse sorprese, fatevi trovare pronti. Vedrete che non potrete chiedere di meglio.