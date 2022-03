Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore vi toccherà il ruolo di mediatore, non dovete sentirvi inutili. Anzi, cercate di ascoltare di più e di prestare attenzione a quello che vi viene detto. Dovrete mettere un punto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete più ottimisti del solito e state guardando al futuro con fiducia. Attenzione, però, a non dimenticare gli impegni che avete perché bisogna superare le difficoltà. E bisogna farlo ora.

Gemelli

Cari Gemelli, nelle prossime ore avrete l’umore un po’ altalenante, non riuscirete ad ascoltare le vostre emozioni che vanno via come il vento. Cercate di non essere frettolosi.

Cancro



Cari Cancro, siete davvero molto sensuali e vorreste lasciarvi andare ad argomenti ‘piccanti’. Fate attenzione perché non tutti saranno in grado di ascoltarvi. Non potete fidarvi di tutti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 marzo 2022), siete determinati, in grado di portare a termine i vostri progetti. Bene l’amicizia, per voi è fondamentale.

Vergine

Cari Vergine, avete sprecato molte energie nell’ultimo periodo e ora sentite la necessità di cambiare qualcosa nella vostra vita. Fate bene, ma ricordate di avere dei limiti: prendetevi un po’ di tempo.

Bilancia

Cari Bilancia, siete molto curiosi, ma cercate di non essere ossessivi. Dovete trovare un equilibrio: vi arricchirà e vi farà sentire davvero bene!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sul lavoro avete delle idee particolari, un po’ fuori dall’ordinario. E questo stupisce addirittura chi vi sta vicino che non vi riconosce. Fate bene, provate a sorridere di più!

Sagittario

Cari Sagittario, il dovere ora chiama: vi siete divertiti abbastanza, ora non è la giornata giusta per rompere con la quotidianità. Dovete andare avanti così. Rimboccatevi le maniche.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in queste ore siete in ottima forma, la vita vi sta sorridendo in questo periodo perché avete trovato il giusto equilibrio. Se avete dei dubbi, cercate di non sprecare energie.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 marzo 2022), cercate di diminuire un po’ le spese, visto il periodo storico… L’autostima sta per tornare, ora dovete iniziare a sorridere. Trionfi in vista.

Pesci

Cari Pesci, cercate di prendere in considerazione i vostri limiti: avete lavorato tantissimo e forse avete sprecato energie. Dovete accettarvi così come siete, con tutte le imperfezioni del caso.