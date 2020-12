Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, creatività e ispirazione, passione, le qualità professionali e imprenditoriali saranno stimolate tutto il weekend a partire da oggi con il trigono Marte-Sole, rappresenta le energie di un gigante, difficile che possano vincervi nelle questioni per cui vi battete da tempo. Mercurio rappresenta per voi un viaggio nel mondo delle ambizioni che si conclude con successo, la Luna fino a domenica sarà in Scorpione e con Venere crea un’atmosfera di raffinata passionalità.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko siete combattivi ma dovete essere anche più prudenti, siete troppo impulsivi e nervosi, occhio perché Venere e Luna congiunte in Scorpione battono come forsennate contro di voi e Urano, tenete d’occhio la salute. La stanchezza si farà sentire in questo periodo, programmate un tranquillo fine settimana a casa. Prima che inizi l’inedita esperienza astrale di Saturno e Giove contro, meglio sistemare le questioni finanziarie entro Natale.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi – ma in realtà del mese – Mercurio ha un rapporto stretto con il denaro, è il vostro astro guida, dà un’impronta alle vostre azioni, ora è in opposizione anche se non ancora per molto, ma vi crea comunque disagio, siete infastiditi e per questo avete reazioni esagerate ed impulsive contro tutti. Neanche il vostro partner riesce a tenervi a bada, siete come l’aria che si disperde.

Cancro

Cari Cancro, un amore per sempre, le storie di vecchia data ma anche quelle nate di recente hanno superato la difficile opposizione di Giove e Saturno e Marte furioso nel pazzo Ariete, significa che sono nate sotto buone stelle e dureranno così anche nel 2021, tra oggi e domani gli affetti ricevono il plauso della Luna in Scorpione, insieme a Venere, transito che propizia i nuovi innamorati.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi 11 dicembre accusate una forte stanchezza se avete alle spalle giornate impegnative di lavoro, tra oggi e domani trovate un po’ di spazio da dedicare solo a voi stessi. La Luna congiunta a Venere in Scorpione stimola campo della famiglia e dei figli, dedicatevi ai vostri cari, anche ai più giovani, ma senza escludere i vostri amori, Marte è sempre in aspetto di massima passionalità e domenica saprà darvi qualcosa di interessante.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi vi sarà offerta l’opportunità di dare prova delle vostre capacità, le azioni personali devono però essere in sintonia con il gruppo di cui fate parte. Per il 2021 mettete in conto di iniziare nuove collaborazioni e progetti con persone che magari conoscerete dalla prossima settimana. Del resto avrete Saturno, Plutone, Giove e Urano favorevoli per tutto il 2021, quindi un pizzico d’azzardo vi è concesso.

Bilancia

Cari Bilancia, evitate di essere troppo puntigliosi, non dovete necessariamente analizzare ogni singola mossa, lasciatevi andare tra oggi e domani, forti della protezione di Mercurio e la Luna nuova. Il solo invito alla cautela riguarda la forma fisica e anche allergie, ora complicate da un Marte infiammato, il prossimo weekend, vigilia della stagione invernale, sarete liberi da Saturno e Giove, vale la pena rischiare pure in amore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko non può che essere amore con questa Luna congiunta a Venere nel segno, da sola crea miracoli, favorisce proposte che fanno arrossire. Buttatevi sulle passioni nel weekend, sosteniamo il coniuge, amici, persone vicine, pensate anche all’immediato futuro, qualcosa per cambiare, arriva momento d’oro per le promozioni, idee, guadagni e soddisfazioni, non mancate le occasioni che portano Mercurio e Giove, ottimi per le cose scritte.

Sagittario

Cari Sagittario, non avete faticato invano perché adesso e nei prossimi mesi le stelle vogliono la vostra totale riscossa. Mercurio quando transita in Sagittario perde alcune delle sue caratteristiche matematiche, razionali, le vostre imprese però oggi contano sulla combinazione che vince da sola, Sole in trigono a Marte in Ariete, un influsso magnifico per la vita passionale, che vivrete come e con chi vi piace.

Capricorno

Cari Capricorno, quello che volevate si può ottenere in questi ultimi giorni dell’anno, successo, carriera, affari, studio, molti giovani sono penalizzati dalla situazione che stiamo vivendo, ma bisogna andare avanti a testa alta come soltanto voi sapete fare, oggi e domani forti della Luna scorpionica potete mettere in difficoltà un concorrente. Nelle conversazioni create un po’ di pathos, attira consensi.

Acquario

Cari Acquario, Venere è ancora negativa, oggi e domani la Luna in Scorpione anche, fa pensare al passato, a ciò che è stato anche con il lavoro, è una specialità venusiana mettere il dito nella piaga, se avete fatto qualcosa che non dovevate avrete presto l’occasione per sistemare. Domenica inizia con una Luna nuova in Sagittario accanto a Mercurio, primo passo in avanti per le questioni economiche.

Pesci

Cari Pesci, prima di fine anno avrete altre Lune amorose e passionali, ma non come questa in Scorpione che tra oggi e domani è congiunta a Venere ed è stimolata da Nettuno, Giove, Saturno e Plutone. Tutto lo zodiaco fa il tifo per voi, se ancora non avete conquistato una persona che pensate sia giusta per voi, fatevi avanti senza perdere più tempo. Ma parlate con calma, quando siete emozionati balbettate.

