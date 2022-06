Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata positiva per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Potete fare nuove conoscenze, sia per quanto riguarda l’amore che in ambito professionale o nelle amicizie. Vi farà solo che bene. Se siete solidi nella vostra relazione, evitate di complicarvi la vita. Sul lavoro può essere tempo di cambiamenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete molto spontanei e potreste superare così un problema di lungo corso. Un ostacolo sul vostro cammino che però verrà risolto grazie ala vostra diplomazia. In amore la Luna favorisce i single, potete trovare l’anima gemella a qualsiasi età.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata molto fortunata per il vostro segno. Tutto procede per il verso giusto sia in amore che sul lavoro. Bene anche le amicizie. Insomma la sfera delle relazioni interpersonali è ottima. Potete portare avanti i vostri progetti con entusiasmo.

Cancro



Cari Cancro, fate tesoro dei consigli altrui e cercate di capire cos’è che non va come vorreste. Avete come dei tabù che dovete essere bravi a superare. Sul lavoro date il via a importanti cambiamenti. Magari una nuova azienda può fare al caso vostro. In amore se ci sono stati dei malintesi con il partner, dovete essere bravi a parlarvi e chiarire.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 giugno 2022),con l’aiuto di Marte e Venere potete risolvere un problema di lungo corso che vi portate dietro da tempo. Magari una bega legale nella quale siete stati intrappolati ingiustamente. Affidatevi ad un esperto.

Vergine

Cari Vergine, le stelle saranno favorevoli come non mai. Bene in particolare il lavoro. Potete ottenere un avanzamento di carriera o una promozione, che comporterà anche maggiori guadagni. Insomma, dopo tanti sacrifici è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche.

Bilancia

Cari Bilancia, mettete da parte paura e preoccupazioni di vario genere, potete ottenere grandi cose senza troppo stress. Prendetevi una pausa e riposate. Siete troppo stanchi, avete bisogno di riposare. Recuperate energie e vedrete che sarete più concentrati. Ne beneficerà ogni vostro impegno e attività.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata molto interessante per allargare i vostri orizzonti e risalire la china dopo un periodo difficile. Potete fare nuove amicizie e conoscenze. Non siate impazienti, mettete da parte lo stress e l’agitazione. La calma deve essere il vostro punto forte. Presto tutto si sistema.

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di superare le difficoltà degli ultimi giorni e ripartire alla grande. Per le coppie di lunga data il pericolo dietro l’angolo può essere la noia. Cercate di ravvivare la coppia e riaccendere la passione facendo qualcosa di nuovo. Sul lavoro c’è voglia di cambiamento.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata nella quale potete finalmente risolvere dubbi e problemi di lungo corso. Apritevi ai cambiamenti senza dubbi e timori. Vedrete che presto anche le belle soddisfazioni arriveranno. D’altronde non può andare sempre tutto male.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 giugno 2022), giornata interessante e piena di opportunità, che porterà grandi opportunità di lavoro. I giovani avranno ottime opportunità di guadagno, di carriera e di fare successo.

Pesci

Cari Pesci, giornata fruttuosa sotto molti punti di vista. Bene gli affari e i finanziamenti. Potete ottenere importanti traguardi. Sfruttate questo momento davvero positivo perché certi treni non ripassano spesso. Cogliete al volo certe occasioni.