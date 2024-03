Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, il mese di marzo comincia con una grande energia, da sfruttare al meglio. Avete tanta voglia di fare e di fare bene. Il consiglio è di fare le cose con calma. A volte infatti siete troppo impazienti e così rischiate di commettere degli errori.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’importante è saper dare spazio ai sentimenti. Avete tanti impegni lavorativi, ma questo non significa che dovete trascurare il partner! Sul lavoro questo è un periodo favorevole, state portando avanti con entusiasmo e buoni risultati i vostri progetti.

Gemelli

Cari Gemelli, questa Luna nuova vi causa un po’ di stress e fatica. Cercate di mantenere la calma, d’altronde siamo solo all’inizio di una nuova settimana e di un nuovo mese. Ma avete una buona energia e voglia di fare bene. Dimostrate a tutti il vostro valore.

Cancro

Cari Cancro, periodo altalenante per quanto riguarda l’umore. Non riuscite a trovare la vostra strada e a indirizzarvi verso una giusta scelta. Cercate di non agitarvi se qualcosa non va come vorreste. Vedrete che pian piano riuscirete a risolvere i problemi che vi attanagliano.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 1 marzo 2024, periodo buono per i sentimenti. Sul lavoro siete sempre meno agitati, riposatevi e ricaricate le pile. Vedrete che la notte saprà portare consiglio e indicarvi la strada.

Vergine

Cari Vergine, questo mese di marzo sarà davvero positivo in amore. Potrete fare un incontro importante, magari proprio quello definitivo, che vale una vita. L’anima gemella. L’altra metà della mela. Sul lavoro imparate ad agire di squadra e a collaborare con i vostri colleghi, da soli non si va lontano.

Bilancia

Cari Bilancia, avete proprio il bisogno di rilassarvi e ricaricare le pile. Siete parecchio stanchi e i troppi impegni vi fanno scoppiare la testa. Se possibile, prendetevi qualche giorno di pausa. Se c’è qualche ostacolo o dissidio, lasciatevi scivolare tutto addosso e andate dritti per la vostra strada.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questo nuovo mese è davvero proficuo per il vostro segno dal punto di vista professionale. Anche gli impegni o le situazioni più complesse verranno risolte e superate. Rimanete concentrati sui vostri impegni, alla fine saprete raccogliere i frutti.

Sagittario

Cari Sagittario, siete molto determinati e alla fine riuscirete a ottenere ciò che volete. Potrete dirvi soddisfatti. Saprete mettere a posto molte cose. Se avete bisogno di un aiuto, non abbiate paura a chiederlo. Soprattutto se si tratta di persone veramente amiche e importanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete tanti obiettivi e impegni da realizzare, ma non fatevi prendere dall’ansia e dallo stress. Pensate bene prima di agire o ve ne pentireste subito dopo. Il consiglio è mantenere la calma. Cercate di ritrovare il giusto equilibrio anche prendendo qualche giorno di relax e ferie.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 marzo 2024), qualcosa potrebbe farvi infuriare e perdere la pazienza. Se non siete lucidi, potreste avere una visione distorta di voi stessi e di chi vi circonda. Fermatevi un attimo a riflettere prima di agire o aprire la bocca. Potreste dire qualche parola di troppo.

Pesci

Cari Pesci, avete serio bisogno di rilassarvi e ricaricare le pile. Lasciate da parte tutte le responsabilità e lo stress e vedrete che saprete avere la giusta lucidità quando dovrete prendere decisioni importanti, ma avete bisogno di rilassarvi ora. Nel tempo libero dedicatevi a qualche hobby che amate.