Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, il disturbo di oggi proviene da due astri in Capricorno, dove domani però entra la Luna. Siete abituati ormai alle discussioni fuori e dentro casa, imparate a sorvolare su determinate osservazioni e vedrete che andrà meglio. Insistete con gli affari, affrontate a testa alta la crisi, siete protetti da Mercurio in Toro e settimana prossima in Gemelli vicino a Venere.

Toro

Cari Toro, secondo Branko questa è la stagione del vostro compleanno. Giove è il pianeta della fortuna ed è nell’aspetto migliore, ma quando bacia il vostro segno e trova anche l’appoggio di Venere in campo sentimentale, beh… se son rose fioriranno.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi vi vede ben decisi ad ottenere quello che volete, state lottando del resto dal 3 aprile, giorno d’arrivo di Venere. La stella dell’amore soggiorna nel segno di Castore e Polluce, ma non dovete adagiarvi sugli allori, dovete darvi da fare! Persino Giove non conquista la donna che si è dimenticato di baciare!

Cancro

Cari Cancro, il sabato mattina inizia con ore preziose, fino a domattina la Luna transita in Sagittario, segno amico, in aspetto eccitante con Marte in Acquario. Lo stimolo della passione arriva da Nettuno in Pesci che inizia a girare un nuovo film d’amore.

Leone

Cari Leone, secondo Branko da quando Saturno vi ha preso di mira da quel 22 marzo avete dovuto affrontare molti ostacoli, in tanti si sono messi sulla vostra strada con l’intento di sabotarvi, ma non ci sono riusciti. Insistete con il vostro coraggio, almeno finché Saturno non torna in Capricorno. La Luna in bell’aspetto rende tutto più colorato e gentile.

Vergine

Vergine, ci sono due posizioni dove la Luna riesce a mandarvi in tilt: quando va in Pesci e quando è quadrata in Sagittario, come oggi. Per voi sarà impossibile rimanere calmi e silenziosi, ci sarà sempre qualcuno pronto a criticare ogni vostra singola mossa e il continuo obiettare vi manderà su tutte le furie. Date maggiore considerazione alle amicizie, una parola amica potrebbe cambiarvi la giornata.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko siete nati personaggi illuminati da Venere, artisti nelle entrate ad effetto. Come in teatro, anche nella professione la prima entrata è quella che conta di più. Maggio è il mese che vi permetterà di brillare, non fermatevi però una volta raggiunto il traguardo perché è soltanto uno dei tanti, la scalata al successo continua. In amore sarete bugiardi per necessità.

Scorpione

Scorpione. Secondo Branko sentite ancora la Luna piena che scivola sulla vostra pelle come rugiada di maggio e vi rende ancor più curiosi, analizzate meticolosamente tutte le parole che vi dicono, studiate attentamente le persone con le quali entrate in contatto, ma non dovete soffermarvi soltanto sugli aspetti negativi degli altri, captate anche quello che c’è di bello e positivo, favorite nuovi soci ed amicizie, l’agitazione di Mercurio finirà lunedì.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro non è un cielo da urlo quest’oggi, ma la presenza della Luna fino alle 9 di domattina può tramutarsi in fortuna per il vostro segno, soprattutto se state cercando soluzioni rapide e convenienti per affrontare la pressione. Gli antichi vi hanno dato l’appoggio di Giove che, anche oggi, vi guiderà verso il successo. Non abbiate timore di mettervi alla prova.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo Branko maggio sarà un mese indimenticabile per voi, manca soltanto il transito passionale di Marte, che mercoledì prossimo arriva in Pesci e lascerà provocazioni sessuali qua e là. Giove e Plutone non lasciano difesa a chi deciderete di conquistare.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi vede Venere schierata in primo piano nel campo dell’amore, stimolate le nuove amicizie, sbocciano le simpatie. Sabato con la Luna gioviana in Sagittario eccita Marte nel segno, potete finalmente portare a casa il risultato. Qualcuno potrebbe invaghirsi di voi, vi cattura nella rete con facilità e voi, affamati d’amore, ci cascherete senza obiettare.

Pesci

Cari Pesci, Branko conclude con il vostro segno e vi consiglia di fare di tutto per riconquistare il vostro amore – moglie/marito, amante, fidanzato/a – la crisi che state affrontando è dettata da Venere diretta verso le coppie già formate. Guardatevi le spalle dall’infedeltà, perché siete un segno che non perdona. Dicono in Thailandia: l’oceano è pieno di pesci, ma perché cercare altri pesci quando ce l’hai già.

