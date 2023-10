Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 ottobre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 ottobre 2023:

Ariete

Cari Ariete, le discussioni possono finire oggi. Non si tratta di chi ha ragione, ma del principio di autorità. Evitare impegni difficili da mantenere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra immaginazione è molto potenziata in questi giorni e vi offre momenti di ispirazione che potrete sfruttare al meglio nei processi di creazione artistica. La vostra preoccupazione per i problemi e le sofferenze degli altri dà molto significato alla vostra vita, ma prosciuga la vostra energia ogni giorno che passa.

Gemelli

Cari Gemelli, qualcosa di molto interessante e sicuramente redditizio spezzerà a metà la vostra agenda. Se necessario, modificate i vostri piani per poter cogliere questa opportunità con tutti i vostri sensi.

Cancro

Cari Cancro, se continuate ad andare dove non siete chiamati, l’unica cosa che finirete per fare sarà chiedere problemi di cui non avete bisogno. Non dovete vincere nulla di importante…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 ottobre 2023), questo sarà un giorno molto inappropriato per le riconciliazioni. La tensione con una persona vicina, forse il vostro partner, non consentirà che la comunicazione tra voi sia ottimale. Inizierete la giornata come tutte le altre, ma a metà mattina accadrà qualcosa che cambierà la giornata e potrebbe scuotere la vostra vita per le prossime settimane.

Vergine

Cari Vergine, potrebbe essere un’esperienza che non avete mai realmente affrontato, ma parlare con voi stessi, essere onesti senza paura, potrebbe aiutarvi a uscire dalla vostra routine.

Bilancia

Cari Bilancia, agite a sangue freddo in una situazione complicata in cui voi e chi vi accompagna potete mettervi in ​​gioco. Solo se non perdete i nervi potrete uscirne illesi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sostituite l’orgoglio con il buon senso e farete in modo che le persone intorno a voi abbiano un’opinione migliore di voi. Buona giornata per uscire e divertirsi all’aria aperta.

Sagittario

Cari Sagittario, ascoltate sempre la parola chiave per risolvere i problemi relazionali. Tendete troppo a seguire la vostra strada senza rendervi conto di avere un compagno di viaggio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, alcuni dei principali problemi che vi hanno preoccupato negli ultimi tempi stanno scomparendo e vi lasciano il tempo di modellare il vostro futuro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 ottobre 2023), la creatività è un campo particolarmente fertile per il vostro spirito in questi giorni. Lavorateci e avrete successo. La vostra obiettività sarà fortemente minata oggi da un malinteso su una questione importante.

Pesci

Cari Pesci, rimanete il più vicino possibile alla vostra famiglia o ai vostri amici oggi, perché in uno di essi accadrà qualcosa che richiederà la vostra piena attenzione fin dal primo momento.