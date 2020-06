Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko la vostra giornata parte con Sole in quadratura diretta con Marte in Pesci, aggressivo già a causa di Nettuno e la Luna. Non sarete toccati direttamente dall’influsso ma ci saranno un po’ di fiamme nel campo professionale. Il cielo dell’amore è tenero e appassionato, saranno facilitati i nuovi incontri.

Toro

Cari Toro, forte il richiamo sulla vita domestica quest’oggi, arriva un cambiamento che non si ferma e richiede il vostro impegno personale, arrivano anche nuove spese. Ricordate che questo è l’anno migliore per gli investimenti, soprattutto per gli immobili. Sposi a giugno o a dicembre, sarete felici nella vostra nuova casa. Marte è un mare di passione.

Gemelli

Cari Gemelli, troppo indipendenti per sopportare freni o condizionamenti, vi stancate facilmente ancor prima di ottenere quello che vi interessa e cambiate spesso obiettivo. Oggi però dovrete imparare a mettervi da parte, recuperate la stanchezza dei giorni passati, in amore c’è aria di recupero. Marte in Pesci contro il Sole, in altri tempi il transito portava dichiarazioni di guerra, nel vostro caso stanca.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko quest’oggi il vostro segno affronta il secondo giorno di Luna piena, una fase che sentite sempre più e che vi spinge a cercare l’amore. Luna e Venere, ancora più forte Marte in Pesci, agiscono sulla vostra libido con un mix di sensibilità e sensualità. Potete anche parlare di affari, ma non date risposte troppo concrete.

Leone

Cari Leone, la Luna in amore, Venere pensa alle conquiste, Marte sexy in Pesci, questa sarà una giornata scoppiettante. Emblematico il campo astrale, si chiude una porta per aprire un portone, non mancheranno i conflitti con chi avete ancora dei conti in sospeso.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko i corpi celesti che dovrebbero significare il mondo dell’amore sono in conflitto tra loro quest’oggi: Luna contro Marte, Venere e Sole, Nettuno. Riunione di famiglia. Vi sentite un po’ oppressi in questa fase, siete preoccupati perché non avete raggiunto l’obiettivo prefissato, ricordate anche che Giove e Saturno sono attivi, quindi prendetevi del tempo in più.

Bilancia

Cari Bilancia, bellissimi i vostri propositi quest’oggi, coccolate le persone che amate, il coniuge è in testa alla classifica delle persone che preferite, effetto della Luna piena che si associa a Venere e stimola il vostro lato più romantico, Mercurio lascia il posto a Venere e pure Marte che transita in Pesci, segno del vostro lavoro. Se una barca lascia il porto un’altra è all’orizzonte, forse anche più bella.

Scorpione

Cari Scorpione, i grandi pianeti saranno in aspetto negativo in estate a partire dalla quadratura Marte-Saturno, ma non vi toccheranno in modo negativo. Anzi, oggi Marte è splendido, la Luna piena si avvicina a Giove e cresce l’intesa spirituale e passionale negli amori recenti, riporta alle origini le storie di vecchia data.

Sagittario

Cari Sagittario, amore o desiderio d’amore che sia, sarete circondati dal desiderio e dalle promette mantenute o infrante. Luna piena per il secondo giorno di fila porta al culmine le sensazioni e non solo quelle romantiche. Vi interessa anche la quadratura Marte-Venere, che non dà certezze nelle conquiste.

Capricorno

Cari Capricorno, dovete chiudere una porta con il passato, è giunto il momento di definire i rapporti che fanno acqua da tutte le parti, svoltare senza pensare troppo alle conseguenze. Le stelle sono dalla vostra parte e vi garantiscono il successo, avrete comunque qualche problema con collaboratori e soci in affari a causa di Mercurio opposto.

Acquario

Cari Acquario, bella di giorno Venere in Gemelli, bella di notte questa Luna piena in Sagittario. La vostra capacità di conquistare il cuore di qualcuno è al massimo stagionale, ne vedrete delle belle quest’estate, quando Marte impazzirà in Ariete. Non andate in panico se tutto non riesce al primo colpo, portate pazienza.

Pesci

Cari Pesci, la Luna pesa ancora, siate cauti soprattutto con le attività fisiche. Anche le vostre idee sono in disordine, rimandate le decisioni che richiedono un perfetto self control, perché oggi ne sarete sprovvisti. Tutto sarà più scorrevole con la Luna in Capricorno, oggi affrontate situazioni familiari e all’amore offrite tutto ciò che è suo.

