Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, le ferie vi aiuteranno a riflettere su ciò che non va nella vostra vita. Cercate, però, di non essere troppo severi con voi stessi e di dedicare molto tempo anche al vostro benessere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, qualche acciacco fisico vi impedisce di godervi il fine settimana come avreste voluto. Pazienza, approfittatene per staccare comunque un po’ dai vostri impegni quotidiani.

Gemelli

Cari Gemelli, nuovi amori all’orizzonte: che finalmente sia arrivato il momento di conoscere la vostra anima gemella? Non lasciatevi scappare questa occasione.

Cancro



Cari Cancro, in ambito professionale le cose vanno a gonfie vele. Altrettanto non si può dire nei rapporti di coppia dove stanno sorgendo diversi problemi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 6 agosto 2022), questo è il vostro mese sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro è in arrivo una grande novità, mentre in amore le cose non potrebbero andare meglio di così.

Vergine

Cari Vergine, cercate di appianare le incomprensioni che si sono create in famiglia. A volte una parola di troppo rischia di rovinare tutto, agite prima che sia troppo tardi.

Bilancia

Cari Bilancia, coloro che vivono in coppia potrebbero fare un ulteriore passo: iniziate a pensare a come formulare la fatidica proposta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete a pochi giorni dalle agognate ferie: iniziate a preparare le valigie e mi raccomando: ricordate di lasciare fuori tutti i problemi.

Sagittario

Cari Sagittario, alcune incomprensioni in famiglia vi potrebbero rovinare la giornata: ma ne vale davvero la pena? Rifletteteci.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, le cose migliorano di giorno in giorno, lo avreste mai detto qualche tempo fa che sareste arrivati a questo punto? Forza, manca un ultimo sforzo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 6 agosto 2022), spesso non vi sentite all’altezza delle situazioni che vi capitano: non buttatevi giù, siete molto più forti di così.

Pesci

Cari Pesci, siete troppo ansiosi e questo non vi aiuta e non è di aiuto nemmeno a chi vi circonda.