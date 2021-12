Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, giornata ottima per chi ha voglia di lavorare con gli altri e fare squadra. Darete un grande contributo e sarete apprezzati da tutti i vostri colleghi. Cercate però di non stancarvi troppo, è pur sempre sabato! Ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi e per il relax.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non sarà facile rimanere concentrati su quello che state facendo. Avete infatti tanti pensieri per la testa e tanti obiettivi da raggiungere. Cercate di darvi delle priorità. Sarete molto stanchi e impulsivi, dosate le vostre energie.

Gemelli

Cari Gemelli, in questa giornata sarete determinati e carichi come non mai. Avete voglia di spaccare il mondo e dare il massimo in ogni ambito. Le stelle vi assistono. Avete impegni e scadenze ravvicinate che volete assolutamente rispettare. Non dimenticatevi di prendere un po’ di tempo per voi stessi e per rilassarvi.

Cancro



Cari Cancro, dopo un periodo complesso e abbastanza teso, le stelle avviano un ottimo transito e vi proteggono. Già nel corso di questa giornata potreste ricevere una bella e inaspettata notizia. Centrate il vostro obiettivo e non perdete la calma.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 dicembre 2021), riceverete presto una bella notizia: potete finalmente raccogliere i frutti del vostro impegno e dare un senso ai sacrifici fatti. Avete un’ottima forma fisica e tante energie da investire. Potrete quindi ottenere i vostri obiettivi e affrontare le sfide che vi aspettano.

Vergine

Cari Vergine, una giornata all’insegna della nostalgia. Potreste rivedere qualche vecchio amico o organizzare una rimpatriata con i compagni di classe. Riaffioreranno tanti ricordi, magari anche di un vecchio amore. Ottimo umore ed entusiasmo alle stelle, ma cercate di contenervi se non volete infastidire chi vi circonda.

Bilancia

Cari Bilancia, siete di ottimo umore e l’ottimismo vi pervade, per cui sarete in grado di superare tutte le difficoltà, non di poco conto, che vi si presenteranno davanti. C’è una certa apatia e freddezza, ma non vi preoccupate, dipende dal fatto che negli ultimi giorni siete stati parecchio esauriti. Riposo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete parecchio sensibili e permalosi. Anche una semplice battuta può farvi sbottare e ve la segnerete al dito. Cercate di vedere il mondo che vi circonda in maniera più semplice e razionale. Prendetevi un po’ di tempo per voi stessi e riflettete sul da farsi.

Sagittario

Cari Sagittario, avete idee, interessi e valori molto alti, ma dovete trovare le giuste persone con cui condividerle. Rischiate altrimenti di perdere la pazienza per un nonnulla. Siate equilibrati per quanto riguarda l’alimentazione e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ultimamente il rapporto con il partner è decisamente complicato e freddo: finalmente avete fatto chiarezza e capito quali sono le cause. Parlatevi e chiarite. Se invece la situazione è irrimediabile, non abbiate timore a voltare pagina. La vostra forma fisica è nettamente migliorata, continuate così.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 dicembre 2021), sarete chiamati a prendere decisioni importanti, mantenete la calma e non infastiditevi se qualcosa non va come vorreste. Puntate al futuro e agli obiettivi che vi siete prefissati. Dovete saper dosare le energie.

Pesci

Cari Pesci, le cose stanno andando troppo in fretta e voi non riuscite a mettere un freno alle vostre energie. Parlate di più con i vostri amici e con chi vi vuole davvero bene, saprà darvi utili consigli. Mente e corpo sono in perfetta armonia, ma non trascurate un po’ di attività fisica e una dieta equilibrata.