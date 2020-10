Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 31 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 31 ottobre 2020:

Ariete: Sarà una giornata dove dovrai essere molto prudente. Per i single dovrai scegliere bene chi frequentare. Le coppie potreste scontrarvi con il vostro partner, cercate di mantenere la calma. Sul lavoro fate molta attenzione a come vi comportate. Le vostre energie sono abbastanza buone.

Toro: La salute rimarrà buona mangiando bene. Aspettati un sostegno totale dalla famiglia. Viaggiare per incontrare qualcuno vicino è sulle carte per alcuni. Troverai che la fortuna ti favorisce sul fronte accademico.

Gemelli: Troverai nuovi modi per pubblicizzare i tuoi talenti. Puoi desiderare il frutto proibito sul fronte romantico, ma tieni sotto controllo i tuoi desideri.

Cancro: È previsto un aumento di stipendio che ti aiuterà a realizzare i tuoi sogni. Un incarico prestigioso è tuo, se giochi bene le tue carte. Rallentare il ritmo della vita avrà un effetto benefico sulla salute.

Leone: Il fronte interno resta pacifico. È probabile che tu mantenga la tua posizione sul fronte accademico. È probabile che i contatti di qualcuno vicino allevino i tuoi problemi.

Vergine: È probabile che qualcuno ti aiuti a ottenere un buon affare immobiliare. Il romanticismo è nell’aria mentre ti godi la compagnia del partner.

Bilancia: Buone opportunità di guadagno saranno abbastanza vicine da consentirti di coglierle. Avrai mano libera per esercitare la tua autorità sul fronte professionale. È probabile che il desiderio di ottenere una salute perfetta ti motiva a scegliere un buon regime di esercizio.

Scorpione: La spesa familiare per cose che non sono realmente necessarie può tenerti a corto di micce. Un viaggio emozionante potrebbe attirare alcuni. Questa è una giornata eccellente per fare qualsiasi cosa relativa alla proprietà.

Sagittario: Cari amici del Sagittario sarà una giornata con tante novità. In amore per i single riuscirete a buttarvi alle spalle tutte le complicazioni. Le coppie inizierà una nuova fase della vostra vita con il partner, non fatevi trovare impreparati. Sul lavoro vi sentirete sempre più stimolati. Le energie sono abbastanza buone.

Capricorno: Caro Capricorno sarà una giornata molto particolare. In amore per i single sarai particolarmente sensuale, nessuno vi potrà resistere. Le coppie si risveglierà la passione con il vostro partner sfruttate questo momento, e organizzate qualcosa di speciale. Sul lavoro stringete i denti è arrivato il fine settimana. Le vostre energie sono buone.

Acquario:Le prestazioni di un giovane di famiglia possono lasciare molto a desiderare. Ci si può aspettare un esito positivo sul fronte accademico.

Pesci: Per voi si prospetta una giornata molto gratificante. Per i single conoscerete una persona molto interessante. Per le coppie, adesso riuscirai a raccogliere i frutti di quello che avete seminato con il vostro partner. Sul lavoro tutti ti apprezzano per le tue qualità e la tua grande preparazione. Le energie sono discrete.

