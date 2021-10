Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, con Marte in Scorpione, ottava casa zodiacale, vincere un Ariete, su qualsiasi piano, è impresa difficile, meglio neanche tentare. Mentre Luna è ancora in Leone per poi passare in Vergine, cercate di prendere il massimo delle improvvise occasioni di successo. Prossima notte a luci rosse.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, attenzione speciale per il fisico e la salute. Il ponte di Ognissanti è arrivato al momento giusto, troverete tutti qualche momento per rilassarvi. La Luna impegna in famiglia, la sera però va in Vergine, sarà meno agitata. Saturno quadrato al Sole è aggressivo per i rapporti con le autorità.

Gemelli

Cari Gemelli, il quadrato Saturno-Sole tocca soprattutto le istituzioni, oppure i nativi che svolgono importanti lavori pubblici. Considerando la protezione di Giove, un Mercurio eccezionale anche per la casa e Marte che inizia il transito nel campo del lavoro siete voi i vincenti.

Cancro



Cari Cancro, in arrivo un segnale positivo che aspettate da mesi: Marte nel pomeriggio inizia un virile, vigoroso, passionale transito in Scorpione. Il suo aiuto servirà pure nelle collaborazioni professionali.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 30 ottobre 2021), sono in preparazione nuove battaglie professionali, lotte di potere. Se fate sport professionale siate cauti, Sole e Saturno in quadratura perfetta, Marte entra in Scorpione. L’amore vive perché l’avete inventato voi.

Vergine

Cari Vergine, da oggi il 2021 comincia a mostrare la sua vera faccia. Per resistere alle pressioni che arrivano dal campo professionale bisognerebbe essere pratici e pragmatici come la Vergine. Ecco perché vincerete, contro le previsioni dei vostri numerosi avversari. Se cercate compagnia uscite, c’è da scegliere.

Bilancia

Cari Bilancia, quando Marte entra ed esce dal segno provoca rumore, confusione, cedimento fisico e nervoso. Non stupitevi se vi sentirete stanchi la sera, ma il giorno è sostenuto da influssi positivi per attività, affari privati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Marte, dopo due anni, entra nel segno nel corso del pomeriggio. Una bella battaglia inizia con Urano nel campo delle collaborazioni, con Saturno e Giove nel campo della famiglia. La stanchezza che sentirete nella prima parte del giorno è per Luna ancora in Leone, ma in serata va in Vergine.

Sagittario

Cari Sagittario, state più attenti alle persone che incontrate in questo periodo. Ma potete contare anche su amicizie vere e profonde, che corrono in vostro aiuto nei momenti incerti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, salirete al vertice nelle questioni professionali, eccezionale per voi la forza mentale che sprigiona il nuovo Marte in Scorpione, in aspetto diretto con Plutone nel segno più altri 4 grandi pianeti e Urano. Le vostre scelte vanno considerate definitive, ma tutto va fatto senza fretta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 30 ottobre 2021), l’aspetto di quadratura che si forma tra Saturno nel segno e Sole in Scorpione è uno degli influssi più impegnativi ma anche decisi quando abbiamo intenzione di cambiare certe relazioni o situazioni della vita. Marte comincia a smuovere le acque nell’ambiente professionale, preparatevi.

Pesci

Cari Pesci, in arrivo un’iniezione di energia, vitalità, intraprendenza. Ritroverete ciò che spesso mancava nel corso dell’anno, la voglia di lottare, costanza nel combattimento.

