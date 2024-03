Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, in questa fase della vostra vita la passione arde e vi spinge a conquistare nuove vette. Siete ormai irrefrenabili e avete una grande voglia di vita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo è il momento giusto per ritrovare una certa pace e una armonia a livello interiore. Dedicatevi un po’ alla meditazione e alla riflessione.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra versatilità e il vostro entusiasmo sono al top in questo periodo pasquale. Dovrete cercare di assecondare il vostro intuito soprattutto se ci sono importanti scelte da fare in ambito sentimentale o lavorativo.

Cancro

Cari Cancro, per liberarvi dalle tensioni o dalle oppressioni quotidiane, forse avreste bisogno di leggere un bel libro che vi apra il cuore e la mente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 30 marzo 2024), il vostro carisma e la vostra personalità sono davvero magnetiche e in grado di rendervi interessanti agli occhi delle persone che vi circondano. Cercate di approfittare di queste vacanze pasquali per vivere di più in armonia con le altre persone.

Vergine

Cari Vergine, nessuna meta vi è preclusa in questa fase della vostra vita. Non è il momento di chiudervi in voi stessi, anzi sarebbe meglio cercare di essere più propositivi.

Bilancia

Cari Bilancia, lasciate che la vostra empatia vi guidi e vi conduca verso le mete che volete esplorare. Sapete trovare sempre l’equilibrio giusto anche nelle situazioni più difficili.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete pronti ad abbracciare una nuova fase di cambiamento nella vostra vita. Magari tutto potrebbe iniziare con un bel viaggio che potrebbe aprirvi la mente e il cuore.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro ottimismo contagioso vi sta conducendo verso obiettivi e mete che non avreste mai sperato di raggiungere. La passione con cui fate le cose susciterà molta ammirazione da parte degli altri.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la vostra disciplina e il vostro impegno vi stanno aiutando ad affrontare molti ostacoli con lo spirito giusto. In questo momento, grazie ad una bella concentrazione di pianeti a vostro favore, non vi sono traguardi che vi sono preclusi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 30 marzo 2024), il vostro stile e la vostra audacia sono quei marchi di fabbrica che fanno di voi delle persone uniche nel contesto astrologico.

Pesci

Cari Pesci, dopo una settimana un po’ travagliata e stressante, adesso è venuto il momento di curare di più la vostra salute e il vostro benessere psicofisico.