Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi sabato 30 maggio 2020:

Ariete

Momenti di instabilità emotiva, le vostre armi sono la pazienza e la razionalità. No stress.

Toro

Periodo intenso: buone notizie sul fronte sentimentale e anche a livello economico si può sorridere.

Gemelli

Cos’è questo pessimismo immotivato? Lasciatevi trasportare dalla complicità con il vostro partner. Sul fronte lavorativo siete ambiziosi.

Cancro

Fate progetti e presto ne raccoglierete i frutti. In questi giorni siete molto affascinanti.

Leone

Possibili tensioni con il partner, se siete single gli approcci andranno a buon fine.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Il momento della vostra rinascita sentimentale è arrivato.

Bilancia

In amore è periodo di scoperte, buone notizie in arrivo sul fronte lavorativo.

Scorpione

Siete molto competitivi, cercate di non perdere la dolcezza. Grande intensità emotiva.

Sagittario

Ricostruite la fiducia in voi stessi. Lo stress vi opprime? Non perdete la calma: andrà tutto bene.

Capricorno

Tensioni in amore e sul lavoro, ma nei prossimi giorni tutto si sistemerà. E sarà l’ora del relax.

Acquario

Periodo di grande creatività: siete molto presi ma non dimenticatevi dei vostri affetti.

Pesci

Non disperdete le vostre energie in iniziative futili. Se siete alla ricerca di emozioni, non resterete insoddisfatti.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 30 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 30 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 30 maggio 2020