Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 dicembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 dicembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, chi vi circonda vi ama, vi vede in modo positivo: cercate di sfruttare questa novità. Occhio, però, alla dieta: ok le feste, ma non mangiate troppo. Rischiate poi di pentirvene e avere rimorsi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di trovare il modo per uscire da una situazione di stallo in cui vi trovate, ascoltate i consigli di chi vi vuole bene. Ricaricatevi in vista della ripartenza.

Gemelli

Cari Gemelli, nelle prossime ore sarà meglio concentrarsi sulle cose davvero necessarie. Cercate di non isolarvi, ma di mostrare a tutti chi siete e quanto valete.

Cancro

Cari Cancro, tutti gli sforzi a breve verranno ripagati e ci sarà qualcosa da festeggiare. State bene, le idee non vi mancano e la serenità è una costante della vostra vita.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 30 dicembre 2023, siete sensibili, forse troppo e per questo cercate di stare sempre sulla difensiva. Forse avete bisogno di fare una pausa e di prendere tutto con calma.

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo è facile affrontare gli ostacoli, sapete come fare per evitare i problemi. State costruendo qualcosa di bello, ma cercate di mantenere tutto in equilibrio. Non esagerate né in un senso né nell’altro.

Bilancia

Cari Bilancia, ora siete in grado di capire con chi avete a che fare: cercate di fare chiarezza nel vostro cuore. Forse avete bisogno di rallentare, di prendere una boccata d’aria. Riflettere prime di decidere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata di fine anno trascorrerà rapidamente. Attenzione alle discussioni, alcune però saranno costruttive e vi aiuteranno a migliorare, a crescere.

Sagittario

Cari Sagittario, avete piena certezza di quello che state facendo, ma attenzione alla dieta e alle carenze nutrizionali. La salute dipende spesso dall’alimentazione. Non esagerate, anche se sono giorni di festa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nelle prossime ore sarete in grado di esprimervi liberamente e questa sarà un’occasione da non perdere. L’energia non vi mancherà di certo: mostratevi per quello che siete.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 30 dicembre 2023), siete molto impulsivi, ma bisogna pensare alle conseguenze delle azioni che si portano a termine. A fine giornata sarete apatici, forse c’è bisogno di uscire dalla quotidianità.

Pesci

Cari Pesci, gli sforzi del mese scorso ora verranno ripagati e ci sarà qualcosa da festeggiare. Cercate di mettere in pratica le vostre idee, la serenità non vi manca di certo.