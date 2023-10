Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 ottobre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 ottobre 2023:

Ariete

Cari Ariete, la Luna piena in Toro richiama l’attenzione sulla vostra situazione finanziaria personale, depositi, investimenti, proprietà, immobili. Anche se una notizia può mettervi momentaneamente in agitazione, siete comunque ben difesi dalle stelle.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere balla vestita di veli rosa sotto la Luna piena nel vostro cielo. Lo sapete quanto siete sexy con quell’aria un po’ nervosa provocata da Marte contro?

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna piena in Toro vi riporta indietro: che cosa vi state rimproverando in amore? Forse qualche errore che ha compromesso una storia promettente o già matura? Non guardate al passato, concentratevi sul futuro.

Cancro

Cari Cancro, la Luna Piena in Toro propizia incontri fortunati e colpi di fulmine. A parte il solito lento Plutone non avete nemici stellari, è il momento di agire, raccogliete a piene mani le messi di questo autunno caldo. Il 2 novembre c’è la vostra Luna del mese, è possibile un nuovo amore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 ottobre 2023), la Luna piena vi disturba un bel po’ nel campo lavoro-carriera, anche perché va ad attivare Mercurio, Sole, Marte in posizione critica; poi ci sono i soliti Giove e Urano. Per fortuna c’è il fine settimana, potete rilassarvi e riposare…

Vergine

Cari Vergine, la Luna piena in Toro ribadisce che in questo momento la vostra fortuna è all’estero, comunque lontana dai soliti giri. Volete cambiare vita? Se la risposta è sì, setacciate il web alla ricerca di bandi, occasioni, finanziamenti, troverete qualcosa di buono.

Bilancia

Cari Bilancia, non avete nemici stellari, a parte il solito lento Plutone, a fine transito: il vostro destino è nelle vostre mani. La Luna piena rischiara la situazione del patrimonio comune, è possibile mettere le cose a posto, divisioni, spartizioni, nomine nelle imprese familiari sono più facili.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, peccato per quella dispettosa Luna piena, del resto è la vostra stagione e i cambi di fase non sono favorevoli, capita così a tutti i segni.

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle sono ancora un po’ pigre, dovete trovare la calma, invece di spazientirvi per questo clima che sembra immobile intorno a voi. Sotto la cenere si nasconde sempre il vostro fuoco.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna piena in Toro accanto a Giove e Urano vuol dire soltanto una cosa:Amore, con la a maiuscola. Sono possibili veri e propri colpi di fulmine, capaci di cambiare la vostra vita affettiva, ma anche le vostre condizioni personali – casa, status sociale, nazione addirittura?

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 ottobre 2023), c’è la Luna Piena in Toro, non partite per uno dei vostri soliti trip mentali, il cielo vi vuole pratici e presenti, specie per la carriera. Se volete ottenere molto dovete essere disposti a impegnarvi al massimo, e senza mandare all’aria tutto quando i risultati tardano ad arrivare.

Pesci

Cari Pesci, con Saturno nel cielo forse c’è poca voglia di spensieratezza, ma le stelle in Scorpione mandano raggi potenti e sensuali, perché non lasciarsi andare, quando non c’è niente di male e la tentazione è così forte?