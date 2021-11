Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, state vivendo un fine settimana un po’ malinconico. La questione del momento è di natura finanziaria, ma in questo campo e nell’attività lavorativa, siete guidati da una saggia, ingegnosa Luna. Diventa ultimo quarto in Vergine, avrete forza, volontà per abbattere le barriere più dure.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, purtroppo non vi hanno ascoltato in passato e forse non lo faranno neanche ora. Chi dice il vero è sempre temuto, ma non conta, proseguite con le iniziative personali, con rischio ben calcolato e vincerete. Si aggiunge la fortuna, confermata da Luna, Urano, Venere, Plutone. Bene l’amore.

Gemelli

Cari Gemelli, ci sono momenti sì e momenti che non consentono di arrivare al traguardo desiderato. Se non doveste riuscire questo weekend, meglio così, le iniziative avviate con Luna calante contraria e pure Mercurio sono sterili in partenza. Siate attenti.

Cari Cancro, ancora un giorno di Luna in Vergine, non lasciate nulla in sospeso. Mercurio importante per questioni domestiche, carriera e sistemazione dei figli, aiuta a trovare persone nuove con cui costruire qualcosa di nuovo, pure un’azienda.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 27 novembre 2021), in campo pratico, lavoro e affari, potete contare su alcuni eccezionali influssi, come la congiunzione Sole-Mercurio in Sagittario, ancora più potenti i transiti in Capricorno se dovete avere rapporti con istituzioni pubbliche e private.

Vergine

Cari Vergine, è vero che Luna ultimo quarto non è amorosa o passionale, ma parliamo lo stesso di grande amore per l’aspetto Venere-Plutone in Capricorno, porta emozioni e innamoramenti anche ai nativi di una certa età. Rilassatevi e lavoro e affari andranno benissimo!

Bilancia

Cari Bilancia, costretti a lavorare, impegnati tutto il giorno, sempre alla ricerca di qualcosa che vi dia più di quanto realizzato ieri. Non vi riesce di dare più slancio al rapporto intimo, che le stelle vedono come l’amore della vita? Il coniuge ora non ha colpa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, necessario un tempo di maturazione, ma i profitti sono certi. Gratificati dal transito migliore per l’intelletto, Plutone e Venere in aspetto eccezionale con Marte nel vostro segno insomma siete imbattibili. Amore di giorno in giorno più eccitante, metteteci più brio.

Sagittario

Cari Sagittario, dovete stare attenti a qualche difetto, Luna è severa in Vergine, sarcastica, e voi non accettate ironia e critica. La vostra ironia invece dà molto fastidio nell’ambiente professionale, ultimo quarto si completa in tarda mattinata, ma ve lo porterete dietro tutto il giorno, anche in famiglia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete pronti a essere pure voi una fenice che rinasce dalle proprie ceneri, pronti a nuove avventure, esperimenti azzardati, pur di sconfiggere persone che ancora bazzicano nell’ambiente.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 27 novembre 2021), Mercurio registra bel fermento nel lavoro, possibilità di carriera e successo pure con persone e posti nuovi. I giovani di talento, imprenditori, manager, devono considerare questo influsso per preparare piani per l’anno prossimo. Ma prima di qualsiasi impresa economica, professionale, artistica, tecnica ravvivate il vostro vecchio legame d’amore.

Pesci

Cari Pesci, ultimo quarto butta giù moralmente e fisicamente. L’amore è sempre intenso e presente nella vostra vita, Venere e Marte in postazione di conquista riescono ovunque a creare occasioni di conquista, ma aspettate la Luna giusta, tra 48 ore sarà in Bilancia, poi in Scorpione.