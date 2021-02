Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, cercate di non trascurare il partner per colpa del lavoro che vi costringe a stare al computer anche nel finesettimana. La vostra vita privata potrebbe risentirne: lasciate perdere tutto e dedicatevi alla persona amata.

Toro

Amici del Toro, l’oroscopo di Branko questo weekend vi preannuncia momenti di relax serenità. Mantenete le vostre abitudini, se queste sono necessarie a trovare il vostro equilibrio. Provate a fare un po’ di attività fisica.

Gemelli

Cari Gemelli, buone notizie in amore. Branko vi suggerisce calma e riposo. Provate a farvi aiutare, non potete gestire sempre tutto da soli. Una mano da qualcuno potrebbe rivelarsi utile.

Cancro

Amici del Cancro, i vostri sforzi continui saranno ripagati presto, specialmente per gli affari che procedono a gonfie vele. In amore momenti importanti, forse vi state innamorando. Provate a organizzare una bella serata insieme.

Leone

Cari Leone, la Luna piena di oggi darà i primi frutti negli affari. Ci sarà una ripresa lenta ma efficace, quindi Branko vi suggerisce di fissare nuovi obiettivi. In amore siete presi dai dubbi, provate a schiarirvi le idee.

Vergine

Amici della Vergine, con Venere nel segno e il Plenilunio sarete molto suscettibili alle critiche. Branko vi suggerisce di reagire col sorriso: questo aiuta a risolvere le cose. Se volete sfogarvi provate con un po’ di attività fisica.

Bilancia

Cari Bilancia, vi attende una giornata in armonia, da dedicare ai sentimenti e al relax in compagnia del partner. Che state aspettando? Non sottraete tempo alla dolcezza.

Scorpione

Amici dello Scorpione, stare bene si può, dovete crederci. Lasciate perdere il pessimismo e respirate la fiducia nel futuro e nella bellezza. Era tanto che aspettavate questo momento, non lasciate che vi sfugga.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi vi serviranno concentrazione e lungimiranza per ottenere buoni risultati. Temete che il partner vi racconti bugie? Con la vostra capacità di osservazione non avrebbe scampo.

Capricorno

Amici del Capricorno, per voi serata a lume di candela con il vostro partner. Quando volete ci sapete proprio fare: gli regalerete bellissime emozioni.

Acquario

Cari Acquario, siete irresistibili, dovete solo scegliere la preda. Ma Branko vi avverte: il partner potrebbe non gioire dei vostri flirt.

Pesci

Amici dei Pesci, un ex tornerà alla carica. Ricordate i motivi per cui avete deciso di preferire la solitudine ad un rapporto che non faceva per voi. Branko suggerisce di guardare avanti.

