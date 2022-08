Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, ogni giorno sei una scoperta anche per te stesso. Grazie a queste stelle potrai scoprire lati di te che ignoravi e potenzialità che non sapevi di avere. Cerca di incanalare questa positività in progetti costruttivi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, spesso vi incaponite perchè volete fare tutto da soli, con il risultato che poi finite la settimana con la spia in riserva. Cercate di ricaricare le pile anche perchè la prossima settimana sarà molto impegnativa.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo momento le stelle vi chiedono di essere previdenti e di gestire i vostri programmi con oculatezza. Dal punto di vista economico potrebbero arrivare belle notizie: magari un rimborso o una vincita.

Cancro



Cari Cancro, state recuperando pian piano la fiducia in voi stessi. Avete un forte desiderio di emergere e di dimostrare agli altri (ma anche a voi stessi) il vostro vero valore. Cercate di essere più decisi in ciò che fate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 27 agosto 2022), anche se la fortuna vi strizzerà l’occhio dovrete cercare di essere previdenti e di non agire di pancia, soprattutto se si parla d’amore. Spesso vi tuffate a capofitto in storie che poi si rivelano fallimentari. Ponderate bene ogni mossa.

Vergine

Cari Vergine, questo cielo è davvero promettente per i nati sotto il segno della Vergine. Tante di quelle cose che in passato non vi riuscivano, adesso possono rivelarsi molto facili da fare o da gestire. Cercate di sfruttare al massimo questo momento.

Bilancia

Cari Bilancia, questo è il momento giusto per rilassarvi e svuotare la mente per dedicarvi solo a cose che vi fanno stare bene. Abbandonate i cattivi pensieri e concentratevi solo sulle cose che per voi contano di più.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questa giornata potrebbe contenere qualche piccola insidia, anche a livello fisico. Un mal di testa o qualche altro problema nevralgico potrebbe metterti di cattivo umore. Cerca di fare le cose con calma e non pretendere troppo da te stesso.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra forma fisica è al top quindi cercate di andare avanti così, curando l’alimentazione ed evitando gli eccessi. Se dovete prendere una decisione importante, prendetevi il vostro tempo e ponderate bene ogni mossa.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la vostra smania di perfezione potrebbe irritare chi vi sta accanto. Spesso tendete a pretendere troppo da voi stessi e dagli altri. Nel weekend occorre rilassarsi e non pensare ad altro che alla famiglia e agli affetti più cari.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 27 agosto 2022), in questo momento sentite il bisogno di fare solo ciò che vi piace. Le costrizioni e le cose che si devono fare per forza, non vi andranno a genio. Cercate di seguire il vostro istinto e non fatevi condizionare dagli altri.

Pesci

Cari Pesci, troppe polemiche e troppe tensioni potrebbero avvelenare questo fine settimana. Cercate di mantenere i nervi saldi e non fatevi prendere dall’ansia di voler risolvere ogni problema ad ogni costo. Ogni cosa ha i suoi tempi.