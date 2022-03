Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, è sabato, cercate di staccare un po’ dalla solita routine e quotidianità della settimana. I tanti problemi e la vostra determinazione sul lavoro non vi permettono di staccare il cervello completamente, ma dovete farlo. Rilassatevi e ricaricate le pile.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, a volte proprio non riuscite a stare zitti. Parlate troppo e spesso a sproposito, commettendo errori non da poco. In amore mantenete la calma e se qualcosa non va come vorreste, non fatevi prendere dall’ansia. Andate dritti per la vostra strada, non sbaglierete.

Gemelli

Cari Gemelli, qualche piccolo fastidio da mettere in conto, soprattutto perché forse c’è chi pretende troppo da voi e questo vi mette tanta pressione. Mantenete la calma e cercate di aprirvi al cambiamento. Non pensate troppo al giudizio degli altri, vedrete che tutto si aggiusta.

Cancro



Cari Cancro, state cercando sempre il lato positivo delle cose, e la verità in una faccenda che non vi quadra. Valutate tutte le opportunità che vi si presenteranno davanti, dopo di che potrete compiere la vostra scelta. Anche perché certe decisioni hanno un impatto fondamentale sulla vostra vita.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 26 marzo 2022), circondatevi di persone che vi apprezzano e vi vogliono bene per ciò che siete, senza volervi cambiare. Se dovete prendere una decisione importante, affidatevi ai saggi consigli di chi vi vuole bene.

Vergine

Cari Vergine, avete chiaro in mente come agire e cosa fare per non commettere gravi errori. Nell’ultimo periodo però siete particolarmente tesi e nervosi. Forse è il caso di mantenere la calma e limitare i giudizi negativi. Non prendete troppo a cuore situazioni e persone che vi possono portare fuori dalla retta via.

Bilancia

Cari Bilancia, siete ansiosi e non riuscite a mantenere la calma e l’equilibrio che da sempre vi contraddistinguono. Forse è il caso di dare una svolta alla vostra vita? Un cambiamento spesso è vitale ed è il segreto per chi vuole fare passi avanti. Non abbiate paura delle novità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sapete bene ciò che volete e come comportarvi. Eppure i problemi non mancano, e non sapete bene che soluzione trovare. Forse le responsabilità sono troppe, oppure c’è qualcosa che non vi convince. Di certo avete un po’ messo da parte l’amore, e ora il partner ne soffre.

Sagittario

Cari Sagittario, avete idee, anche valide, da portare avanti, non fatevi fregare da chi proverà in ogni modo a mettervi il bastone fra le ruote. Forse vi manca solo il tempo per realizzare obiettivi e progetti ambiziosi. Non sprecate energie preziose e non vogliate scendere per forza a compromessi con chi vi circonda.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ultimamente vi sentite messi da parte. Cercate di non pensarci e vedrete che chi vi circonda saprà apprezzarvi per quanto valete, soprattutto sul luogo di lavoro. Rimediate agli errori commessi e cercate di non ripeterli, bisogna saper imparare dai propri sbagli.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 26 marzo 2022), amate divertirvi e fare la bella vita, ma forse dovete anche essere concreti e con la testa sulle spalle. Come si dice, prima il dovere e poi il piacere. In questo periodo inoltre gli impegni sono tantissimi e dovete darvi delle priorità. Non potete scappare, ma non temete perché presto potrete rifiatare.

Pesci

Cari Pesci, in questo periodo siete sinceri e leali innanzitutto con voi stessi, e con chi vi circonda. Non avete paura di metterci la faccia e dire ciò che pensate. Sapete come aiutare il prossimo, e supportare chi ne ha bisogno. Non sopportate l’ipocrisia e le bugie, anzi in questo periodo vi mandano in bestia.