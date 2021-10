Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, è una giornata interessante per stringere alleanze e concludere accordi sul piano professionale. Bene anche il versante dei sentimenti, dove potrebbe nascere una bella intesa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarà una giornata importante in vista anche del futuro. Ci saranno delle occasioni che dovrete cogliere al volo: cercate di non perdere l’entusiasmo.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle vi spingono a fare del vostro meglio. Anche se ancora non tutto sta andando per il verso giusto, cercate di avere fiducia perché arriveranno belle notizie

Cancro



Cari Cancro, c’è un’ottima combinazione astrale nella giornata di oggi. Non mancheranno occasioni e incontri favorevoli: siate pronti a cogliere queste opportunità!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 23 ottobre 2021), sta arrivando un periodo davvero interessante. All’inizio dell’anno prossimo sarete assoluti protagonisti. Attenzione a qualche discussione in ambito familiare.

Vergine

Cari Vergine, grazie al supporto della Luna ci sarà un’ottima giornata. Le stelle vi supportano anche nel fronte lavorativo, dove potrete concludere degli accordi vantaggiosi.

Bilancia

Cari Bilancia, grazie al supporto degli astri potrete vivere una giornata molto serena. Ci sarà modo di provare delle belle emozioni in compagnia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, belle occasioni sono in serbo per voi! Anche sul lavoro, infatti, ci sarà modo di concludere degli accordi vantaggiosi anche per il vostro futuro.

Sagittario

Cari Sagittario, concludi la settimana con molti progetti, alcuni dei quali molto sorprendenti, ma molto divertenti. Cerca di divertirti e tralasciare le tensioni, ma con una certa misura e pensando a tutto, anche al tuo corpo, pensando a tutto ciò che è meglio per la tua salute.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, stai già respirando dalle tensioni perché oggi vedrai come qualcuno ti dice qualcosa che ti apre la mente e vedi soluzioni. Inoltre, prepari un viaggio per vedere qualcuno che ami molto e sei felice e molto attivo. Trovi qualcosa in base alla tua economia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 23 ottobre 2021), cercare la perfezione può essere buono se guardi dentro di te i tuoi limiti e sai come superarli e migliorare in molti aspetti personali. Ma non è nemmeno positivo ossessionare. Trova l’equilibrio tra entrambe le opzioni e ti sentirai meglio.

Pesci

Cari Pesci, le tue intuizioni a volte funzionano e ci credi apertamente. Non è che sia totalmente negativo, ma non lasciarti trasportare dalla fantasia o dall’impossibile da realizzare, che ti allontana da ciò che devi risolvere. Cerca di essere obiettivo e realistico.

