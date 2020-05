Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi sabato 23 maggio 2020:

Ariete

Amici dell’Ariete, state portando avanti da tempo dei progetti molto ambiziosi e che richiedono tanti soldi, ma voi non vi fermate di fronte a nulla e con la vostra determinazione otterrete risultati importanti. A livello lavorativo la vostra grinta sarà apprezzata dai superiori.

Toro

Cari Toro, se ultimamente avete un po’ rallentato nel vostro impegno, adesso dovete recuperare, altrimenti rischiate di rimanere indietro rispetto agli altri. Se qualcuno non vi piace perché pensate voglia mettervi il bastone fra le ruote, meglio stargli alla larga. Una giornata quella di oggi 23 maggio da dedicare tutta all’amore.

Gemelli

Chi ha in programma investimenti importanti, specie a livello di soldi, potrà ottenere secondo l’oroscopo di Branko di oggi risposte importanti. Sul lavoro, se vi impegnerete e giocherete pulito rispettando i colleghi, potreste ottenere quella tanto attesa promozione.

Cancro

Date il massimo, soprattutto a livello professionale, rispettando sempre gli altri: così potrete ottenere riconoscimenti importanti ed essere valorizzati da chi vi circonda. Se avete dei dubbi o siete chiamati a prendere decisioni delicate, affidatevi ai saggi consigli del partner.

Leone

A livello lavorativo potreste essere chiamati a svolgere un nuovo e prestigioso incarico. La vostra determinazione e il vostro essere naturalmente dei leader vi farà ben figurare. In generale sta per iniziare per voi una fase davvero positiva e piena di novità. In amore chi è single potrebbe essere attratto da qualcuno di molto più giovane.

Vergine

Molti di voi sono piuttosto contenti della propria vita, di fatto non vi manca nulla e anche dal punto di vista economico potete dirvi soddisfatti. Attenzione però a non trascurare la salute e l’aspetto fisico: rimettetevi in forma e vedrete che avrete ancor più energie e voglia di fare. Possibili novità in arrivo per la vostra carriera.

Bilancia

Fate attenzione perché secondo l’oroscopo di Branko di oggi potrebbero esserci persone invidiose che faranno di tutto pur di mettervi il bastone fra le ruote. In amore attenzione a chi vive due storie contemporaneamente, il vostro partner potrebbe accorgersene e poi sarebbero dolori. Prendere quindi una decisione finché siete in tempo.

Scorpione

State portando avanti porgetti ambiziosi come quello di comprare una cosa o un terreno. Questo d’altronde può essere un momento propizio per chi ha in mente di fare un investimento. In amore invece le stelle non sono molto favorevoli: alcuni di voi potrebbero dover affrontare separazioni che bruciano.

Sagittario

Amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko la vostra situazione economica migliora dopo un periodo complesso. Per questo potrete finalmente permettervi qualche piccolo investimento o almeno togliervi qualche sfizio. Non trascurate la forma fisica, altrimenti potreste trovarvi in seria difficoltà per quanto riguarda la salute: iniziate ad allenarvi.

Capricorno

Cari Capricorno, è arrivato il momento di cambiare in parte la vostra prospettiva sulle cose e il modo in cui pensate alla vostra vita. Purtroppo non sempre tutto è prevedibile. Chi è single potrebbe aver voglia di rimettersi in gioco: se avete incontrato da poco una persona che vi piace, scommetteteci perché potrebbe essere quella giusta.

Acquario

Amici dell’Acquario, sarete chiamati in questo 23 maggio 2020 ad affrontare una questione familiare davvero molto delicata, ma con la vostra diplomazia riuscirete a rimettere tutto al suo posto. Se siete single ma volete una storia importante con cui costruire qualcosa per la vita, questo è il momento giusto per incontrare l’anima gemella.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi riuscirete ad ottenere qualcosa di molto importante a livello economico e finanziario, ma potreste dover fare un favore a qualcuno in cambio. Non trascurate l’aspetto fisico: allenatevi e mangiate bene per mantenervi in forma.

