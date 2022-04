Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, sul lavoro potete guadagnare punti facendo qualche sforzo in più. Dimostrate a tutti il vostro valore. La vostra attenzione si concentra sulla famiglia, sui figli o sulle persone anziane. Tensioni per colpa della Luna, cercate di non esasperare le differenze: non tutti la possiamo pensare allo stesso modo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in amore siete fortunati grazie alla Luna, e gli affari sono stimolati dalla congiunzione Mercurio-Sole. Potete quindi portare avanti un affare o un nuovo progetto. Se c’è qualcosa che vi turba si può sempre cambiare, magari con un clamoroso colpo di fortuna. Nulla è perduto.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra mattinata parte a rilento a causa della Luna in Vergine e delle stelle in Toro. Non certo un quadro astrale invidiabile. Avete solo bisogno di un po’ di silenzio dopo tanto rumore. Ricaricate le pile e vedrete che tutto migliorerà. In amore provate a sorprendere il partner con un po’ di romanticismo.

Cancro



Cari Cancro, la primavera porterà successi importanti, mentre fiorisce l’amore. Potete conoscere una persona che vi farà battere forte il cuore dopo tanto tempo. Di mattina il campo professionale e finanziario è fortunato, potete portare avanti i vostri progetti. Branko vi consiglia di mettere da parte le apprensioni amorose e dedicarvi ad attività pratiche.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 23 aprile 2022), avete tante urgenze, ma per prima cosa cercate di affrontare per prima cosa le questioni in casa. Sul lavoro state vivendo una crisi di comunicazione. Il consiglio è di prendervi una pausa insieme a vostro marito o a vostra moglie. A maggio tornerete in azione.

Vergine

Cari Vergine, date il meglio quando siete lontani dal solito ambiente. In un momento come questo in cui non si può viaggiare, provate a conoscere nuove persone, approfittando della primavera. In amore, secondo Branko è da un anno che non provate sentimenti così intensi. Ne avete proprio bisogno.

Bilancia

Cari Bilancia, attenzione a non ferire con le parole le persone care, piuttosto fate finta di non sentire. La Luna è splendente nel vostro cielo da stasera a lunedì: avrete molta fortuna senza fare nulla. Potete ottenere grandi successi, vedrete che le stelle vi assisteranno e potrete ottenere belle conquiste.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, spesso l’ambiente domestico è il punto debole per il vostro segno, ci prestate poche cure e attenzioni. Le congiunzioni in Toro chiamano il matrimonio. Può essere il momento opportuno per incontrare l’anima gemella se siete single o per progettare qualcosa di speciale con il partner. Sul lavoro provate a chiarire ogni dubbio prima di fine mese.

Sagittario

Cari Sagittario, il fine settimana vi rende nervosi, ma in serata farete begli incontri. Potete conquistare l’anima gemella o creare qualcosa di speciale. Siete in crescita in campo professionale e sentimentale e alla fine del mese avrete una soddisfazione economica. Magari un tanto atteso aumento o una crescita professionale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, meritate un amore speciale e Venere in Toro vi garantisce una vita sentimentale piena, ma stasera l’atmosfera è fredda. Il suggerimento è di fare le cose più importanti la mattina. Solo dopo le cose andranno per il verso giusto. Vedrete che non rimarrete delusi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 23 aprile 2022), state esagerando con le vostre azioni e manifestazioni d’affetto. L’astrologo istriano vi ricorda che le opportunità migliori spesso arrivano da sole, e quando meno ve l’aspettate. Non dovete sforzarvi di essere al centro dell’attenzione. Se pensate al matrimonio aspettate maggio, che porterà grandi soddisfazioni.

Pesci

Cari Pesci, vi attende un incontro importante in amore. Può essere l’anima gemella che tanto attendevate. Nel corso della mattinata avrete segnali di nervosismo, ma con un po’ di concentrazione su lavoro e affari, otterrete ottimi risultati. Rimboccatevi le maniche.