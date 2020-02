Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 22 febbraio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 22 febbraio 2020:

Ariete

Cari Ariete, la Luna oggi è ancora in Acquario: buone notizie in vista quindi. Sul lavoro insistente, perseverate. Attenti però agli affari: prima di intraprenderne qualcuno studiate a fondo.

Toro

Cari amici del Toro, per voi – come cantava Mahmood a Sanremo lo scorso anno – in arrivo soldi, soldi, soldi… Buone notizie quindi sul fronte economico, continuate così.

Gemelli

Si prospetta un momento di fragilità per i Gemelli. Secondo l’oroscopo di Branko, riportato da RDS, i nati sotto questo segno di base stanno bene fisicamente ma moralmente nelle prossime ore ci potrebbero essere dei piccoli problemi.

Cancro

Cari Cancro, oggi (22 febbraio 2020) sarete un po’ stanchi, un po’ depressi, un po’ delusi… Insomma, non un grande momento per voi. Passerà.

Leone

Cari Leone, come sempre chiedete tanto alla vita e tanto ottenete. Anche oggi non resterete delusi sotto questo punto di vista. Amore: desiderio perduto? Presto tornerà. Vergine

Cari amici della Vergine, viva la vostra arroganza. Quando ce vo’, ce vo’!

Bilancia

Cari Bilancia, gli amori passati sono passati. Capito? Saturno ve lo sta dicendo da mesi. E sarà così anche oggi, domani e dopodomani. Voltate pagina.

Scorpione

Prosegue il buon momento per gli Scorpione, ma attenti a non strafare. Calma e gesso.

Sagittario

Cari Sagittario, ultimamente avete lavorato, lavorato, lavorato e le buone notizie sono arrivate. Sull’amore un po’ meno, ma si prospetta una bella giornata di fine febbraio.

Capricorno

Capricorno, soldi in arrivo. Ma non troppi. Qualcuno si lamenta, ma ci sta.

Acquario

Tante emozioni in vista oggi per gli Acquario ma anche tanto nervosismo. Avete i nervi a fior di pelle, cercate di moderarvi e darvi una calmata.

Pesci

Pesci, è tempo di riprendere in mano i rapporti professionali: niente di ciò che accade intorno a te deve sfuggirti.

