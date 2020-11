Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 novembre 2020:

Ariete

Per gli amici dell’Ariete l’astrologo Branko prevede che Venere e Sole, oggi sabato 21 novembre, si trovano a favore del vostro segno, infatti avrete quindi una giornata energizzante. Ma, per quanto riguarda la professione, dovrete essere ancora cauti con gli investimenti, comunque, avrete sicuramente delle ottime offerte di lavoro. Giornata molto positiva in amore sia per le relazioni già esistenti che per i nuovi incontri.

Toro

Caro Toro, nelle previsioni dell’astrologo Branko, oggi, troviamo Venere più irritante, mentre il Sole che si trova in Sagittario sarà più comprensivo nei tuoi confronti, cerca di non agitarti, una stella ,comunque arriverà in tuo soccorso e ti darà l’aiuto necessario. Da questo momento dovresti iniziare ad impegnarti di più sia per migliorare il tuo fisico sia per aiutare la mente ad avere pensieri positivi.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli l’astrologo istriano Branko, raccomanda, attenzione per la forma fisica consigliandoti riposo e di non abusare della tavola e del bere. In questi giorni, con Venere che transita in Scorpione e con Sole in Sagittario inizia la stagione del Sagittario; questo potrebbe arrivare a darti qualche problema.

Cancro

Amici del Cancro, come prevede l’oroscopo di Branko, da oggi incomincerai a rifiorire, questo è dovuto al Sole che entrerà in Sagittario e soprattutto a Venere che, entrando in Scorpione sarà piena d’ amore . Finalmente le cose iniziano a muoversi e il periodo nero inizia a lasciare il passo ad una fase di vita più fortunata per te.

Leone

Cerca di risolvere quei difetti che sai causare problemi. Amore: ti sentirai invaso nella tua privacy dal tuo nuovo partner. È importante impostare dei limiti in anticipo per evitare conflitti. Ricchezza: non mettere in discussione le decisioni dei tuoi superiori su determinati argomenti che sorgeranno oggi. Fidati della loro esperienza. Benessere: la vita ci offre poche opportunità per raggiungere la felicità trovando il partner ideale. Non sprecarlo semplicemente non rinunciando ai tuoi capricci.

Vergine

Straordinarie possibilità di successo nel lavoro e negli affari, grazie alla Luna nuova di domenica 15 e poi il 18 e 19. Il Novilunio si forma in Scorpione, congiunto a Mercurio, una fortuna così non capita spesso in astrologia. Nel vostro caso, poi, abbiamo anche i due grandi pianeti in Capricorno e uno in Toro, più Marte in Ariete, che non è da buttare via: la vostra vita è un treno pieno d’oro, cercate di prendere più lingotti possibile. Ma come va questo amore che un giorno dice sì e un altro dice no? Mandatelo via, conosco dieci uomini che sono in attesa.

Bilancia

Meglio non raccontarlo in giro, neanche il coniuge deve saperlo (per non rovinare la sorpresa) ma da questa Luna nuova nel settore dei soldi, Scorpione, sabato 14, alla prossima in Sagittario il 14 dicembre, riporterete un grande successo. Nel frattempo, visto che siete ancora sotto la pressione di Saturno, valutate l’attuale situazione professionale, consigliamo anche a voi di tagliare. Alzatevi in piedi, schiena dritta, ci vorrebbe un vigoroso personal trainer, per rimettervi in sesto… dopo mesi di Marte in opposizione dall’Ariete.

Scorpione

La stagione dello Scorpione, segno importante per la vostra crescita e maturazione, arriva al culmine domenica 15 con la Luna nuova. Inizia per voi la fase di trasformazione professionale e, se volete, anche sentimentale. Tra un mese voi sarete liberi dalla pressione di Saturno e di Giove, che tanti ostacoli hanno creato, ma voi avrete perduto meno degli altri. Tutto quello che avete desiderato per il vostro amore promette di arrivare a fine mese. Venere torna sensuale e amica di nuovi amori già il 16-17. Attenti alla salute, però, il 18 e il 19.

Sagittario

Cari amici del Sagittario sarà una giornata molto positiva. In amore per i single vivrete della avventure molto piccanti. Le coppie, insieme al vostro partner vivrete dei momenti molto intesi ed interessanti. Sul lavoro sarete molto fantasiosi. Le energie sono abbastanza buone.

Capricorno

Caro Capricorno sarà una giornata favorevole. In amore per i single è un ottimo momento per fare dei nuovi incontri, le stelle sono dalla vostra parte. Le coppie tutte le difficoltà vissute con il vostro partner, potrebbero magicamente sparire. Sul lavoro otterrete dei risultati vincenti. Le vostre energie sono buone.

Acquario

Acquario sarà una giornata dove avrete qualche complicazione. In amore per i single vi caccerete in qualche situazione ambigua, cercate di uscirne in fretta! Le coppie la relazione con il vostro partner, ultimamente è un po’ troppo soffocante. Sul lavoro hai sempre più voglia di libertà. Le vostre energie sono abbastanza buone.

Pesci

Pesci per voi si prospetta una giornata particolarmente buona. Per i single è il vostro momento, forza e coraggio. Per le coppie, avrete modo di recuperare con il vostro partner, non sprecate questa occasione. Sul lavoro finalmente è arrivato il fine settimana. Le energie sono abbastanza buone.

