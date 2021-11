Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 20 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 20 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, state facendo l’errore di sempre: trascurare i dettagli e ignorare tutto quello che non rientra nelle vostre vedute grandiose. Tendenza all’arroganza anche nel privato e invece è così semplice e anche relativamente facile riuscire, guadagnare. Luna nel campo dei soldi fa quasi tutto da sola. Amore: dove vorreste essere stasera?

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete deboli fisicamente e travolti da una forte onda emotiva. Giusto parlare di onda con gli ultimi influssi di Sole-Scorpione, ma voi siete il segno del buon senso, avete sempre un ombrello a portata di mano. Affari così così, ma per fortuna non rischiate, siate pronti a ricevere ogni segnale di miglioramento di Venere, il risultato sarà buono. Soluzioni nelle cose molto personali.

Gemelli

Cari Gemelli, arriva una notizia, evento, sorpresa, da togliere il fiato. Aspettatevi pure emozione da parte dei figli grandi, mentre vanno seguiti gli adolescenti, Mercurio è indisciplinato. Cominciate, senza dirlo a nessuno, a verificare le collaborazioni professionali, associazioni, magari con altre persone gli affari andrebbero meglio.

Cancro



Cari Cancro, non lasciatevi travolgere dai problemi in sospeso. Potete litigare con qualcuno della famiglia, cercate di evitarlo. Non aspettate che l’altro faccia sempre il primo passo, l’amore è questione di due. Se volete iniziare una storia d’amore, avrete un grande potere di seduzione. Cercherete di fornire soluzioni a un amico che ha problemi e ci riuscirete.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 20 novembre 2021), sta arrivando un momento di molte novità e questo sarà positivo per te. Al lavoro ci sarà molta stabilità, cogli l’occasione per rafforzare la tua posizione. La tua economia sembra andare bene e puoi facilmente fare quegli acquisti. La tua famiglia finalmente ti ringrazierà per ciò che ti sei preoccupato per loro. Hai la possibilità di uscire dal tuo solito ambiente e divertirti. In amore, devi seguire il tuo intuito e ignorare i consigli di chiunque. Avresti bisogno di viaggiare un po’ e fare cose diverse, uscire dalla noia.

Vergine

Cari Vergine, al lavoro, stai calmo qualunque cosa accada e tutto andrà a finire positivamente. Ora puoi ottenere un miglioramento importante, ma sarà basato sullo sforzo. In amore, cercherai l’armonia in qualunque circostanza tu debba vivere. Qualcuno in famiglia ti chiederà un prestito e non ti sta bene, diglielo. Il tuo corpo sta accumulando molta fatica, cerca di prenderti più cura di te stesso. Il tuo ottimismo avrà un effetto positivo sulla tua condizione fisica, ti sentirai bene.

Bilancia

Cari Bilancia, un nuovo ciclo nel lavoro è stato anticipato dal cambio di Luna, oggi arrivano notizie pure da lontano perché Luna è passata in Gemelli e si ripete uno dei transiti della fortuna: il trigono con Giove. Bisogno e possibilità di brillare nella vita sociale e nel lavoro, ma voi siete già interpreti principali in un ambiente che non vi rende sempre giustizia. Siate affettuosamente vicini alle donne.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Mercurio nel segno, quadrato a Giove, è critico per situazioni dove serve la protezione della legge, istituzioni. Le ultime esperienze vi hanno resi più disponibili, iniziate il giorno certi che porterà qualcosa di bello: una vittoria.

Sagittario

Cari Sagittario, è un buon momento per le relazioni familiari e anche per quelle amichevoli. Trascorrere del tempo con la natura aumenterebbe notevolmente il tuo livello di energia. Devi prenderti cura un po’ del tuo apparato digerente, sarà il tuo punto debole oggi. Bevi molta acqua, farà bene ai reni e per purificarti dagli eccessi in salute.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovreste prestare un po’ più di attenzione alla vita sociale, vi ripagherà. Bevete più liquidi e dormite più a lungo, il vostro corpo vi ringrazierà molto. Dosate le vostre energie, è meglio evitare la fatica, non sforzarvi. La salute rimarrà a posto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 20 novembre 2021), er chi è intorno ai 30-40 anni sono esperienze che maturano e producono pure amore. Mentre i più grandi devono giustificare certe posizioni prese nel passato. Oggi siete già più ottimisti e sicuri, da lunedì lo sarete di più. Fortuna.

Pesci

Cari Pesci, in amore, hai bisogno di cambiamenti e non dovresti avere problemi ad attivarli, arriveranno per sempre. Sarebbe bello per te divertirti e uscire in posti nuovi, dovresti essere distratto. Sarebbe bello se abbandonassi una qualsiasi delle tue abitudini negative, riacquisteresti forza.