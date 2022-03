Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 19 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 19 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, quella che si è appena conclusa è stata una settimana piuttosto complicata per voi: non disperate, la prossima sarà migliore sotto tutti i punti di vista.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, da qualche giorno siete alle prese con qualche acciacco fisico. Approfittate del weekend per recuperare le energie: la prossima settimana vi attendono tanti impegni.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore le cose non vanno come sperato. Colpa del solito Saturno, che però sta per andare via. Nel frattempo, godetevi le amicizie e cercate di trascorrere un bel weekend in compagnia: arriverà anche il tempo dell’amore.

Cancro



Cari Cancro, dal punto di vista professionale siete imbattibili. Fate attenzione solamente all’invidia dei vostri colleghi. In amore qualcosa si muove: ottime opportunità per i single.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 19 marzo 2022), la diplomazia non è di certo il vostro forte, ma dovrete utilizzarla se volete risolvere i problemi in famiglia che da qualche giorno vi impensieriscono.

Vergine

Cari Vergine, siete maniaci dell’ordine e della pulizia. Cercate di abbandonare, almeno un giorno, la vostra indole per rilassarvi e abbandonarvi completamente al relax: ne avete bisogno.

Bilancia

Cari Bilancia, la prossima settimana potreste avere qualche problema dal punto di vista professionale. Non disperate, avete le competenze sufficienti per affrontare e superare la situazione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il weekend potrebbe andare meglio di come si prospetta. Incomprensioni con il partner e in famiglia, infatti, potrebbero rovinarvi le prossime ore. Mantenete la calma o peggiorerete solamente la situazione.

Sagittario

Cari Sagittario, c’è aria di promozione in giro. Nelle prossime ore, infatti, potreste ricevere la tanto agognata telefonata dal vostro superiore. Bravi, ve lo siete meritato!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, tanti pensieri vi ronzano nella testa. Il consiglio? Prendete la macchina e partite anche per una meta ignota: l’importante è trascorrere le prossime ore fuori dal vostro luogo ordinario per liberare la testa dai cattivi pensieri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 19 marzo 2022), siete preoccupati per un vostro familiare e vi sentite impotenti. Così, però, finirete per trascurare la vostra di famiglia. Cercate di trovare un giusto equilibrio tra le due cose.

Pesci

Cari Pesci, avete commesso diversi errori di cui ora pagate il conto. Gettatevi tutto alle spalle e provate a ripartire più forti di prima: le stelle sono dalla vostra parte.