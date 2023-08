Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 19 agosto 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 19 agosto 2023:

Ariete

Cari Ariete, in questa giornata potreste portare a casa soddisfazioni interessanti, le stelle benevole vi daranno una grande mano e premieranno lo spirito di abnegazione che molte volte ha fatto la differenza in positivo. Tenete gli occhi aperti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, quello di oggi è un cielo importante per gli innamorati e per chi si vuole bene: avete voglia di fare un salto di qualità e mettere in cantiere progetti nuovi e stimolanti. Gli astri sono con voi, fate la vostra scelta ma prima ponderatela.

Gemelli

Cari Gemelli, è il momento di chi sta cercando un nuovo percorso professionale, avete buone chances di trionfare grazie alla vostra intraprendenza. Dovete solo stare attenti alle ansie di troppo, quelli sono i nemici più pericolosi e solo voi avete il potere di tenerli a bada.

Cancro



Cari Cancro, con l’energia che avete adesso a disposizione potreste superare davvero qualsiasi ostacolo, siete dei tornado in azione e niente sembrerebbe fermarvi! Possibili incontri piacevoli, siate ricettivi e simpatici… il resto verrà da sé!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 19 agosto 2023), il vostro quadro astrale è molto interessante, siete determinati nel raggiungere i vostri obiettivi professionali. State acquisendo sempre più autorevolezza nel lavoro e questo sarà un valore aggiunto per il percorso che avete intrapreso, avanti così!

Vergine

Cari Vergine, cercate di non tirare troppo la corda nei rapporti interpersonali, c’è modo e modo di dire le cose quindi non fatevi trascinare dal nervosismo o dalla frustrazione (magari prendendovela con persone che non c’entrano nulla). La conseguenza è ferire qualcuno, meglio evitare.

Bilancia

Cari Bilancia, stelle intriganti per i single, in queste 24 ore potreste conoscere una persona carina… mettete al bando ogni timidezza e siate semplicemente voi stessi. Non avete niente che non va perciò non c’è motivo di avere paura, giocatevi le vostre carte e andrà tutto alla grande!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una grande vitalità contraddistingue questa giornata ma cercate di non esagerare con le cose da fare. Anche voi avete bisogno di riposare quindi evitate di strafare, anche perché non ce n’è bisogno e nessuno vi corre dietro adesso!

Sagittario

Cari Sagittario, cielo promettente per tutti coloro che hanno deciso di mettere in cantiere dei nuovi progetti da qui al prossimo autunno. Prima di decidere però valutate bene tutte le proposte presenti sul tavolo, non siate frettolosi e analizzate le cose per bene!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete molto rilassati in questo periodo, sarà l’aria dell’estate ma avete deciso di godervi tutto ciò che di positivo la vita ha da offrirvi. Basta ragionamenti contorti e scervellamenti, la spensieratezza e la calma saranno i vostri nuovi “dei” da venerare. Single, guardatevi attorno!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 19 agosto 2023), cielo interessante per i nuovi amori, le relazioni nate da poco hanno decisamente una marcia in più! Adesso avete voglia di qualcuno con cui condividere un rapporto maggiormente profondo.

Pesci

Cari Pesci, ritenete l’amore un fulcro importante della vostra vita ma a volte create dei castelli di sabbia che vanno giù al primo soffio di vento. In sostanza, dovete essere più razionali e rimanere con i piedi per terra altrimenti rischiate di rimanere con nulla in mano.