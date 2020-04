Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 aprile 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, finalmente il vostro umore cambia grazie alla Luna e il Sole in Toro, che riporteranno il giusto equilibrio sia in campo professionale che sentimentale. Non c’è più tempo da perdere, questa è la giornata giusta per compiere quella mossa che da tempo meditate.

Toro Cari Toro, come detto Sole e Luna sono nel vostro segno. Per voi si apre una nuova stagione: non si avvicina solamente il periodo del vostro compleanno, ma un vero e proprio capitolo della vostra vita. Scacciate via i cattivi pensieri e agite.

Gemelli Cari amici dei Gemelli, non ricascate sempre nel solito errore. È arrivato il momento di cambiare e di prendere le cose di petto, non aspettando che la fortuna arrivi a risolvervi i problemi. Prendetevi una giornata di relax per riflettere sui vostri errori e poi agite di conseguenza.

Cancro

Cari Cancro, in questo periodo di isolamento vi sentite come un leone in gabbia. Ma non è il momento di fare colpi di testa. Ponderate bene quali rischi compiere soprattutto in campo professionale: vi sentite pronti per nuove sfide, ma siete sicuri che sia il momento giusto?

Leone

Cari amici del Leone, ultimamente siete particolarmente nervosi. Vedete nemici ovunque e non vi fidate di nessuno. Se proprio dovete andare “in guerra” osservate bene il nemico, studiate le sue mosse e muovetevi di conseguenza. Agire di istinto è solo controproducente.

Vergine

Cari Vergine, la presenza di Nettuno vi rende particolarmente tristi. Giove, Urano e Plutone, però, sono favorevoli, motivo per cui dovete guardare al futuro con ottimismo. Weekend all’insegna del benessere.

Bilancia

Cari Bilancia, Giove e Plutone remano ancora contro, ma Marte, Venere e Mercurio sono dalla vostra parte e vi regalano un momento di forza. Approfittatene per tornare a dire la vostra soprattutto in famiglia dove ultimamente siete stati messi un po’ da parte.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, siete alla vigilia di una settimana che si preannuncia complicate. Il vostro carattere poco incline alla mediazione renderà tutto più difficile. Cercate di mantenere la calma o rischiate di vanificare tutti gli sforzi fatti negli ultimi mesi.

Sagittario

Cari Sagittario, sono giorni molto particolari. Sul lavoro le cose procedono a rilento, mentre sul fronte sentimentale siete pervasi dalla confusione. Venere, infatti, vi spingerà verso relazioni complicate o impossibili da portare avanti. Aspettante prima di impegnarvi in qualcosa che rischia di trascinarvi a fondo.

Capricorno

Cari Capricorno, sta per iniziare una settimana che dovete assolutamente sfruttare dal punto di vista dell’amore. In questi giorni, infatti, potrete fare il passo decisivo per decidere un matrimonio o una convivenza, mentre per i single è in arrivo l’amore.

Acquario

Cari Acquario, è arrivato il momento di realizzare i vostri desideri, grazie alla presenza favorevole di Saturno e Marte nel vostro segno. Aprite il vostro cassetto dei sogni e lavorate affinché tutto si possa realizzare nel minor tempo possibile.

Pesci

Cari amici dei Pesci, da tempo siete alla ricerca di un amore da favola. Rischiate di restar delusi. Fate attenzione però: qualcuno che vi è vicino da tempo è interessato a voi. Dovete solo accorgervene!

