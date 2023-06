Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 17 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 17 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, oggi siete un po’ nervosi e rischiate di dire qualche parola di troppo, di cui poi vi pentireste. Il timore che avete è di non riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Mantenete la calma e non siate frettolosi. Vedrete che pian piano tutto si risolve.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete onesti e sinceri e non accettate che qualcuno possa non esserlo nei vostri confronti. Prima di agire, riflettete con calma. Insomma, mantenete la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Fate chiarezza nel vostro cuore e rimboccatevi le maniche.

Gemelli

Cari Gemelli, è come se aveste paura di essere felici e di capire da che parte state andando. Un po’ paradossale, non trovate? Lasciatevi andare maggiormente, godetevi la giornata per come viene e senza troppe pretese. Tante volte la felicità si nasconde nelle piccole cose.

Cancro



Cari Cancro, finalmente sono arrivati i risultati che stavate aspettando da tempo. Cercate di godervi queste belle soddisfazioni e non prendetevela se qualcosa non va come aveste voluto. Ascoltate maggiormente il vostro corpo e i segnali che vi sta mandando. Forse avete bisogno di una pausa.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 17 giugno 2023), soffrite questo caldo decisamente fuori stagione. Forse dovreste fare un po’ di dieta e capire da che parte state andando. Mantenete alta l’attenzione, avete troppi pensieri che vi frullano per la testa. Calmatevi un attimo e siate lucidi.

Vergine

Cari Vergine, avete un ottimismo fuori dal comune. Non vi capitava da tempo, in effetti, di essere così sereni e gioiosi. Sentite di essere in grado di superare ogni ostacolo. Avete fiducia nel futuro e sapete di poter contare su quegli amici che davvero vi vogliono bene.

Bilancia

Cari Bilancia, state spingendo sull’acceleratore in ogni ambito del vostro sapere e vivere quotidiano. Come se la routine solita vi avesse stancato. Cercate di mantenere la calma ed evitare inutili eccessi, ne va della vostra serenità. Ma anche della salute.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nella vostra vita ci saranno presto grossi cambiamenti da cogliere al volo. Non lasciateveli sfuggire. Saprete in grado di accoglierle o farete finta di nulla? Cercate di mantenere la calma e riflettere bene prima di agire.

Sagittario

Cari Sagittario, sarete chiamati a compiere scelte delicate. Potete contare sui consigli di chi vi circonda e rimboccarvi le maniche al momento giusto. Chi vi vuole davvero bene saprà indirizzarvi per il meglio. Cercate però anche di ragionare con la vostra testa e agire per il meglio.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, nuovi incontri in vista per il vostro segno. Potranno essere davvero speciali e propizi. Possibili inaspettati ritorni di fiamma con cui fare i conti. Qualcuno busserà inaspettatamente alla vostra porta? Godetevi il momento, poi penserete al resto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 17 giugno 2023), giornata complessa perché non sapete bene che pesci prendere e da che parte state andando. Non abbiate paura e non siate così diffidenti, vedrete che le opportunità migliori arriveranno molto presto. Lanciatevi in nuovi progetti.

Pesci

Cari Pesci, questo è per voi un periodo difficile, ma saprete presto uscire dalle secche e rialzare la testa. Sentite come se il mondo vi stesse crollando addosso, ma presto ci saranno belle novità da cogliere al volo. Dovete semmai capire quali sono le vostre priorità e fare solo ciò che vi rende davvero felici e fieri.