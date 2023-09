Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 16 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 16 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, siete determinati, avete tantissima voglia di buttarvi alle spalle il passato: cercate però di mantenere la calma e di essere pazienti. Nelle prossime ore cercate di rilassarvi: relax.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete fortunati: nelle prossime ore potreste anche rischiare e tentare un investimento. Occhio, però, agli eccessi: non esagerate, avete bisogno di recuperare l’energia persa. Riposo.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate di lasciarvi andare alle emozioni, alla passione pura e viva. E di fare un passo indietro. Attenzione alla dieta: siete golosi e amate follemente i dolci… Non potete eccedere…



Cancro

Cari Cancro, cercate di mantenere la calma, di affrontare i problemi con lucidità. L’energia non vi manca, ma avete bisogno di libertà e di un po’ di sano e meritato relax.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 16 settembre 2023), siete consapevoli di tutto, sapete bene quello che volete, ma ora dovete prendervi cura di voi stesso. Seguite il vostro cuore!

Vergine

Cari Vergine, finalmente avete ritrovato il giusto equilibrio, ma siete stanchi. Che ne dite di rilassarvi un po’? Una serata piacevole e tranquilla farà al caso vostro.

Bilancia

Cari Bilancia, siete concreti, sereni e in ottima forma fisica. Ora, quindi, riuscirete a superare i vostri limiti. Ma non esagerate!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete gentili, la fortuna è dalla vostra parte e gli incontri con gli altri saranno piacevoli. Insomma, tutto procederà a gonfie vele!

Sagittario

Cari Sagittario, avete perso la pazienza, non sapete più come gestire i vostri impegni e avete bisogno di un momento di relax. Avete bisogno di ascoltare il vostro corpo, di prendervi cura di voi stessi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la giornata sarà bella, tutta da vivere: ascoltate voi stessi, il vostro istinto. E cercate di riflettere bene prima di fare una scelta importante…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 16 settembre 2023), l’umore è ottimo, dovete concentrarvi su quello che volete fare. Ma prima avrete il tempo per godervi una giornata all’insegna del relax.

Pesci

Cari Pesci, le belle notizie stanno per arrivare: prima o poi le soddisfazioni busseranno alla vostra porta. Cercate di rallentare i ritmi e di ascoltare il vostro corpo.