Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 16 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi sabato 16 maggio 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, le previsioni per il vostro segno sono molte positive. La settimana che si è appena conclusa non è stata molto piacevole, ma da oggi si cambia musica, soprattutto in amore. Il fine settimana, infatti, sarà all’insegna del romanticismo. Toro Cari Toro, grazie alla presenza di Giove nel vostro segno, gli incontri passionali saranno favoriti. In campo professionale, invece, le cose potrebbero andare meglio ma non scoraggiatevi e pazientate: sono in arrivo momenti migliori.

Gemelli Cari Gemelli, approfittate di questo weekend per prendervi cura di voi stessi. Rilassatevi e cercate di evitare qualsiasi tipo di eccesso sopratutto nell’alimentazione. Pensate alla vostra salute: ultimamente avete un po’ esagerato.

Cancro

Cari amici del Cancro, sarà un fine settimana all’insegna della passione. Le stelle dicono che sono in arrivo nuove passioni: un’opportunità da cogliere soprattutto per i single che da tempo sono in cerca di amore.

Leone

Cari Leone, non vedete l’ora di portare a termine un progetto che da tempo portate avanti. Non dovete però comportarvi in modo frettoloso altrimenti rischiate di rovinare tutto proprio ora che siete a un passo dal traguardo. Pazientate e i risultati arriveranno.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, Sole e Plutone sono dalla vostra parte e voi non vedete l’ora di dimostrare al mondo le vostre capacità. Niente per voi è impossibile, ma forse è il caso di ragionare prima di agire.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, nell’ultimo periodo siete stati così presi dal lavoro che non avete avuto il tempo di fermarvi. Approfittate del weekend per prendervi del tempo tutto per voi cercando di capire realmente che cosa desiderate per il vostro futuro.

Scorpione

Cari Scorpione, Marte inizia a muoversi favorevolmente nei vostri confronti, ma il Sole ancora opposto non favorisce le relazioni con gli altri. Chi ha da poco cambiato attività, deve adoperarsi affinché le cose si sistemino al meglio: dovete darvi da fare, non potete attendere che le cose si sistemino da sole.

Sagittario

Cari Sagittario, troppo spesso vi siete rifugiati nella vostra “comfort zone” evitando di assumervi dei rischi. È arrivato il momento di lanciarsi: non è detto che il risultato sia positivo, ma almeno questo vi permetterà di mettervi in gioco come non avete fatto prima d’ora.

Capricorno

Cari Capricorno, da oggi inizia una nuova vita. Avete passato un periodo difficile, ma adesso è tutto alle spalle. È finalmente arrivato il momento di ripartire, eliminando tutto ciò che di negativo ha contraddistinto la vostra esistenza nelle ultime settimana. Fine settimana favorevole per i single che sono in cerca d’amore.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, in campo sentimentale le cose non vanno come dovrebbero. Chi vive una relazione da tempo, potrebbe sentirsi in gabbia e desideroso di evadere. Concentratevi su voi stessi, magari coltivando qualche hobby in questo fine settimana, e vedrete che questo vi aiuterà a schiarirvi le idee.

Pesci

Cari Pesci, dopo un periodo di relativa tranquillità, sta per tornare un po’ di agitazione. Ma non è detto che questo sia necessariamente negativo, anzi. Un “incidente di percorso” potrebbe finalmente aiutarvi a scuotervi un po’, trovando la forza di reagire.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 16 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 16 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 16 maggio 2020