Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 15 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 15 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, avete difficoltà a frenare le reazioni impulsive, cosa che in genere vi riesce bene. Sul lavoro una sterzata nei rapporti col potere e con i collaboratori, a volte dovete mordervi la lingua e non dire tutto ciò che pensate. Amore passionale, il consiglio di Branko è dedicare più tempo alle amicizie.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, arriva una ventata di energia su lavoro e negli affari, con una possibile occasione di incontro lontano che si rivelerà molto fruttuoso. Oggi alcune potenti persone si mostreranno disponibili, a differenza di ciò che succede nel solito ambiente. Confusione serale dovuta alla Luna.

Gemelli

Cari Gemelli, vi attende una giornata fortunata grazie al primo quarto in Bilancia per il vostro segno. Ci sono due forze di rinnovamento che agiscono a vostro favore, riuscendo a trasformare una conoscenza in un amore travolgente, o in una collaborazione proficua.

Cancro



Cari Cancro, smettetela di fare i modesti e siate realisti. Gli astri indicano per voi un favore in tutte le questioni più ambite: casa, famiglia, patria. Quel che era rimasto finora sotto la cenere oggi scoppierà. Evitate se possibile i rapporti con le autorità e usate cautela con i macchinari.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 15 luglio 2023), influssi positivi in amore. Se siete uomini il primo quarto-Bilancia vi porterà la donna dei sogni: elegante, raffinata, educata, ma anche calcolatrice. Desiderate il lusso? Normale, dopotutto siete nati nel segno delle regine e dei re.

Vergine

Cari Vergine, la settimana chiuderà in vostro favore. Ciò potrà darvi la spinta per battervi contro il potere che vi opprime, impedendovi di esprimere il vostro talento. Colpo grosso in affari si avvicina. Possibile anche conquistare la persona amata con Luna in Scorpione.

Bilancia

Cari Bilancia, crescono le tensioni di coppia e nei rapporti stretti. Cercate di evitare i diverbi e prendere posizione sul posto di lavoro. La fortuna vi sorriderà. Il consiglio di Branko è quello di seguire gli anziani ed evitare i luoghi affollati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete fidarvi delle proiezioni dei mercati, dei consigli di onnipresenti esperti, ma seguire solo la vostra intuizione. Plutone è il vostro pianeta guida e stasera inciderà sulla vostra vita sentimentale e passionale.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra giornata ruota intorno ad amore, benessere, casa. Il vostro matrimonio vive un rinnovato slancio, che non sarà solo momentaneo, grazie a Marte e Venere. Luna preziosa per i single e i divorziati.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, aria di cambiamento, con eventi che modificheranno radicalmente la società e le vostre abitudini. Luna non buona di giorno, sarà passionale in serata. Meglio non esporvi personalmente, se potete delegate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 15 luglio 2023), giornata di dubbi e rimpianti. Il consiglio di Branko è quello di non seguire pensieri inutili, ma semmai di cercare i luoghi del primo amore e ritrovare la dolcezza nel matrimonio. C’è anche la possibilità di trovare un amore nuovo.

Pesci

Cari Pesci, un sabato grandioso. Seguite il programma stabilito, senza cedere alle pressioni, scelta di cui vi pentireste. In arrivo una nuova passione o un nuovo incarico. Tra i due litiganti vincete voi.