Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, oggi è un buon giorno per iniziare una nuova amicizia, ma continuate a perdere denaro ed è un lusso che non potete permettervi. Sul lavoro, cercate di non favorire situazioni di conflitto nell’azienda. La salute irradia vitalità su tutti e quattro i lati.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna avrà un ruolo importante a novembre, quando è ancora sotto Scorpione, e oggi siete facili alla commozione. Niente imbarazzo se vi scende una lacrima mentre guardate un film d’amore. Tutta la vostra vita è amore!

Gemelli

Cari Gemelli, Luna congiunta a Nettuno può risvegliare uno di quei vostri dolori fisici che vi prendono al risveglio e non passano neanche la sera. Riposate. Perché non lasciate fare qualcosa alla signora Fortuna? Non vi ha mai dimenticato e magari vi oggi porta una sorpresa in amore.

Cari Cancro, Marte scoppia di passione, fa bollire il sangue anche agli uomini sopra i 60, ma prima di tutto ai giovani. Tutto il contrario Venere, indurita dal Capricorno, crea maltempo in natura, porta fiocchi di neve, ma vi stimola nello studio, lavoro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 novembre 2021), Marte è sempre polemico e battagliero nel campo della famiglia, in posizione difficile con Giove non aiuta la serenità nella vita matrimoniale, anche perché le rivendicazioni delle persone vicine sono esagerate. Delicata la salute: Mercurio contro Urano, dolori alle ossa, nausea, strappi muscolari, gola.

Vergine

Cari Vergine, siete fuori fase per una piccola Luna nel mistico Pesci congiunta a un irrazionale Nettuno. Transiti che proprio non possono essere capiti da un segno pragmatico e politico-economico, come il vostro. Fate una pausa, specie se avete superato l’età dell’innocenza

Bilancia

Cari Bilancia, sarebbe un peccato fermarvi a recriminare sul passato o sugli ostacoli che concorrenti agguerriti spargono sul vostro cammino. Voi, nati pionieri, dovete esserlo fino in fondo, dovete mantenere l’intraprendenza in iniziative che altri non oserebbero considerare: per fine mese un grande risultato è assicurato.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete possessivi in amore, ma non sapete amare diversamente. Le nuove storie nascono in maniera imprevedibile, eccitante e pure romantica, come è Luna-Pesci. Può una sola Luna incidere così tanto sulla sorte delle persone? Certo, se è sostenuta da tutti gli altri pianeti, visto che Pesci vive oggi un cielo incredibilmente bello. Fate qualcosa di nuovo anche nel lavoro: Mercurio apre la mente.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata piatta quanto a sollecitazioni astrali. Siete il segno che attende, fermi alla stazione o all’aeroporto, in attesa di ottenere il green pass della Luna, un altro sabato critico! Prendetela con umorismo o girate la frittata a vostro favore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, se desiderate stare con persone care concedetevi un break, ma il cielo vi consente pure di guadagnare. Con i Pesci dividete la gioia di contare solo su influssi creativi, positivi, specialmente Mercurio-Urano, che porta nuove soluzioni e la risoluzione di un problema che vi tiene sulle spine.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 novembre 2021), Mercurio contro Urano frena le conclusioni, ma, attenzione, il successo è rimandato e non annullato! Noi sappiamo come si presenterà Mercurio tra pochi giorni, a fine novembre avrete soddisfazione. Dovete amare molto di più.

Pesci

Cari Pesci, siete i preferiti delle stelle, Mercurio attivissimo in campo pratico, vi rende astuti nel trovare soluzioni, pure i rapporti di collaborazione possono evolversi bene rispetto alle difficoltà degli ultimi tempi. Morale: non perdete tempo, siamo vicini a Sole in Sagittario! Il matrimonio vive una bella atmosfera. L’amore che nasce sotto questo cielo sarà per sempre.