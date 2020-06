Oroscopo Branko oggi, sabato 13 giugno 2020: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete la stanchezza accumulata inizia a farsi sentire. Meglio approfittare del fine settimana per godersi un po’ di meritato relax.

Toro

Cari Toro l’oroscopo di Branko vi consiglia vivamente di organizzare qualche evento mondano per conoscere gente nuova e soprattutto per partire al meglio in questo nuovo fine settimana.

Gemelli

Cari Gemelli evitate farmaci o alcolici: sono giornate pesanti e tese. Meglio prestare attenzione alla propria forma fisica e cercare di conservarsi il più possibile in vista della prossima settimana.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di Branko preannuncia un weekend particolarmente interessante. Viaggiate un po’, andate in giro e regalatevi un paio di giorni pieni di avventure e relax.

Leone

Cari Leone vi aspetta un weekend positivo e ricco di stimoli, soprattutto per quanto riguarda l’amore. L’oroscopo di Branko preannuncia un’apertura nella vostra vita sentimentale e in quella sociale grazie al Sole che tra poco si unirà con Venere.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine prestate attenzione. Vi aspetta un fine settimana nervoso e ricco di stress. Meglio quindi dedicarsi al proprio corpo e cercare di curare se stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi sono state giornate impegnative e c’è bisogno di riposarsi. Niente di meglio di una gita fuori porta per ricaricare le batterie durante il weekend

Scorpione

Cari Scorpione vi aspetta una giornata ricca di passione. Venere positiva unita a marte sembra voler far di tutto per far nascere una storia d’amore. L’oroscopo di Branko preannuncia un fine settimana molto interessante.

Sagittario

Cari Sagittario, la parola d’ordine oggi è prudenza. In tutti i casi meglio essere preparati in vista di questo fine settimana così turbolento. Occhio alle situazioni poco chiare.

Capricorno

Cari Capricorno l’oroscopo di Branko annuncia una giornata intensa nella quale verrete toccati nel profondo. Bisogna mantenere il sangue freddo ed evitare comportamenti viscerali. Meglio affrontare le cose a mente lucida.

Acquario

Cari Acquario occhio al portafogli. Oggi potrebbero esserci spese non previste vuoi per un viaggio organizzato col partner, vuoi per qualche problema in casa.

Pesci

Cari Pesci dovreste dedicare oggi soltanto a voi stessi. Vi aspetta un cambio di luna particolarmente difficile che potrebbe causare noie fisiche e guasti interni alle coppie, meglio essere preparati ad affrontarlo al cento per cento

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 13 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 13 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 13 giugno 2020