Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 aprile 2020:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi di Branko vi vede nel pieno della ragione, almeno nella vostra testa. Qualcuno potrebbe vederla in modo diverso e questo andrà a creare delle tensioni, cadrete nel tranello della discussione, se spingete troppo potreste trovarli a passare dalla ragione al torto. Cercate di tenere a freno la lingua, almeno per oggi.

Toro

Cari Toro, secondo Branko questa sarà una giornata importante per i vostri obiettivi, continuate a lottare e a spingere finché non raggiungerete il traguardo. Non lasciatevi distrarre da quello che vi accade intorno, per una volta mantenete alta la concentrazione e portate la vittoria a casa, avete tutto quello che vi serve per riuscirci.

Gemelli

Cari Gemelli, quest’oggi dovrete mettere a dura prova la vostra lingua chiacchierona. Qualcuno vi ha confessato un segreto, saprete tenerlo per voi? Le stelle vi suggeriscono di farlo, altrimenti potreste dare vita a un circolo vizioso. Certe volte è preferibile farsi i fatti propri.

Cancro

Cari Cancro, non tutto il male viene per nuocere, vedete complotti dappertutto ma il mondo non rema sempre contro di voi. Forse avete l’offesa facile, ma le persone potrebbero avere anche altri pensieri per la testa, non devono necessariamente prestare attenzione a ogni vostro capriccio.

Leone

Cari Leone, secondo Branko quest’oggi avete molta fiducia in voi stessi, niente può scalfire la vostra corazza da guerrieri. Avete dei progetti in mente e sapete benissimo come portarli a termine, peccato che nel mentre c’è qualche distrazione di troppo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko qualcuno vorrà mettervi alla prova, forse qualche collega al lavoro o proprio il partner, che vuole testare la profondità del vostro legame. Non lasciatevi scoraggiare, rimboccatevi le maniche e dimostrate di che pasta siete fatti.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo Branko l’oroscopo di oggi vi vede pieni di idee, ogni cosa è utile per uno spunto nuovo, la vostra fantasia non conosce confini quest’oggi ed è proprio la spinta di cui avevate bisogno per lanciarvi in un nuovo territorio, esplorare nuovi orizzonti.

Scorpione

Cari Scorpione, quest’oggi avrete voglia di mettere la vostra opinione sopra ogni cosa, sarà anche l’influenza di Giove e Plutone che stimola la vena comunicativa, in ogni caso la vostra voce si farà sentire e anche bella forte. Non vi interessano le chiacchiere a vuoto, però. Volete avere ragione, questo è quel che conta.

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 11 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 11 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 11 aprile 2020

Cari Sagittario, non siate troppo duri con voi stessi, capita a tutti di commettere un errore ogni tanto, siete umani, ricordatevelo, sbagliare è quasi all’ordine del giorno. Certo evitate di commettere lo stesso errore due, tre, cinque volte, perché perseverare non va bene.

Capricorno

Cari Capricorno, da tempo avevate messo un freno alla vostra passione, ma siete arrivati a un punto di non ritorno e volete venire allo scoperto, basta nascondersi, che senso ha? Ve lo chiedete in continuazione in questi giorni e non avete trovato risposta, ecco perché volete agire.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko state cercando soltanto di ingannare voi stessi più degli altri, volete apparire sicuri e confidenti come sempre, ma la verità è che qualcosa dentro di voi si è spezzato e non riuscite a tornare su due piedi. Cercate di ragionare con lucidità.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko in questo periodo avete rivalutato attentamente un’amicizia che adesso per voi è qualcosa di più. Potrebbero iniziare tanti nuovi progetti insieme a questa persona, ma assicuratevi di essere prima sulla stessa lunghezza d’onda.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO