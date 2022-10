Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 1 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 1 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, cercate di cambiare aria e di non essere pignoli e testardi: dovete saper scendere a compromessi per vivere senza problemi. Forza, il cielo non è dei migliori, ma voi siete determinati e riuscirete a superare gli ostacoli! Abbiate fiducia nelle vostre capacità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete determinati, forti, orgogliosi di quello che avete costruito. E le soddisfazioni continueranno ad arrivare. Dovete solo rallentare un po’ e rilassarvi in questo fine settimana. Ne avete bisogno.

Gemelli

Cari Gemelli, è arrivato il momento di divertirsi. Dovete essere più leggeri, avere meno pensieri. Lo sport vi fa bene, avete bisogno di cambiare aria e dare una svolta alla vostra vita!

Cancro



Cari Cancro, la fortuna sta girando ed è dalla vostra parte: ora avete finalmente ritrovato la serenità, gli incontri saranno favoriti. Ma siete stanchi e dovete capire cosa c’è che non va…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 1 ottobre 2022), vi fidate troppo di ogni persona. Per carità, fidarsi è bello, ma attenzione… Chi vi sta accanto vi vuole bene, ma c’è anche chi sta cercando di remarvi contro.

Vergine

Cari Vergine, il cielo è dalla vostra parte: siete energici, determinati e finalmente vi state concentrando su quelle che sono le vostre priorità. Avanti così! Andate dritti per la vostra strada.

Bilancia

Cari Bilancia, state osservando tutto e questo vi aiuterà a non commettere ancora una volta gli stessi errori. Cercate, però, di mantenere la calma: non potete pretendere tutto subito!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete tante idee, dovete fare chiarezza nel vostro cuore e nella vostra testa per vederle concretizzare. Attenzione alla dieta e agli eccessi: basta dolci! La salute ne risente.

Sagittario

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore sarete ottimisti, felici e appagati. Continuate così: se siete stanchi, però, fermatevi. Non vi corre dietro nessuno!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, avete voltato pagina, ora dovete scrivere un altro capitolo, quindi basta pensare al passato! Devete proiettarvi verso il futuro ed eliminare dalla vostra vita tutte le cattive abitudini.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 1 ottobre 2022), nuove soddisfazioni stanno per arrivare: tutti gli sforzi fatti presto verranno ripagati. Siete un po’ stanchi, cercate di riposarvi: approfittate di questo primo fine settimana di ottobre per ricaricare le batterie!

Pesci

Cari Pesci, siete felici, allegri, di ottimo umore e questo lo percepisce anche chi vi sta vicino. L’atteggiamento è quello giusto, ma dovete prendervi cura di voi stessi. Ne avete bisogno.