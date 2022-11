Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, finalmente riuscite a fare dei passi in avanti dopo un periodo complesso. Potete ottenere grandi cose, ma dovete anche riposare un po’ altrimenti rischiate di arrivare sfasati. Dovete mettervi in testa che non potete fare troppe cose contemporaneamente.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il successo finalmente sta per bussare alla vostra porta. Dovete mantenere la calma perché la fretta non aiuta. Ottima la forma fisica, ma siete un po’ stanchi. Dovreste riposare di più.

Gemelli

Cari Gemelli, inutile stare sempre con il broncio. Meglio chiarire e fare pace con chi vi ha fatto soffrire. Riuscirete così ad andare avanti. Ma occhio alla dieta e agli eccessi a tavola: non è solo un fatto di estetica, ne va della vostra salute.

Cari Cancro, la Luna è dalla vostra porte e vi protegge. Siete felici e spensierati come non vi capitava da tempo. A fine giornata vi sentirete un po’ stanchi, come non vi capitava da tempo. Cercate di dormire un po’ di più e di ricaricare le batterie prima di ricominciare!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 9 novembre 2022), non siate cinici ed apritevi alla possibilità di fare nuove conoscenze. Cercate di dire tutto quello che pensate con sicurezza e serenità. Mantenete la calma e non perdete l’equilibrio che avete raggiunto!

Vergine

Cari Vergine, sapete bene cosa volete e soprattutto come fare per ottenerlo. Andate avanti così con cautela ed entusiasmo. Ma senza esagerare. A volte bisogna fare compromessi e usare la diplomazia. Rimboccatevi le maniche.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi tutto è calmo e si rasserena. Cercate di concentrarvi su quello che è davvero importante e prioritario, e lasciate perdere tutto il resto. Inutile pensare alle discussioni che si possono generare. Meglio essere sinceri, in ogni caso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il tempo vola via senza neanche avere il tempo di accorgersene. Contate fino a dieci prima di aprir bocca. Gli eccessi non portano da nessuna parte, insomma, meglio mantenere la calma e ragionare prima di agire.

Sagittario

Cari Sagittario, avete tante idee e progetti da realizzare. Ma dovete dimenticare il passato e superarlo per andare avanti. Anche se una storia vi ha deluso o non è andata come avreste voluto, dovete smetterla di piangere sul latte versato. Voltate pagina.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, ottimi rapporti nelle amicizie. Potete chiarire un rapporto che non ha dato i frutti sperati o riallacciarne con qualcuno con cui avete litigato. Attenti però a non innamorarvi di un amico, sarebbe un grave errore e vi fareste tanto male.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 9 novembre 2022), inutile pensare al passato, ormai quel che è fatto è fatto. Imparate dagli errori commessi e andate avanti. Cercate di rilassarvi un po’, di non pensare a tutte le responsabilità che avete: per un attimo puoi metterle da parte e pensare a voi stessi!

Pesci

Cari Pesci, la forma fisica e psicologica sono ottime, raramente siete stati così bene da ogni punto di vista. Continuate così, sorridete alla vita. Senza pensare al passato e ai dolori che avete vissuto. Qualcuno vi ha ferito, ma voi siete più forti e saprete voltare pagina.