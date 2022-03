Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, sapete come brillare, come emergere e siete ammirati e stimati da chi vi circonda. Sono tanti quelli che vogliono conoscervi, divertirsi con voi: cercate di non allontanarvi dalle priorità della vita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, forse dovreste smettere di scavare nella vostra vita, meglio mettere in pratica le idee che vi frullano in testa. Cercate di andare oltre, di ricominciare da zero a testa alta.

Gemelli

Cari Gemelli, fate bene ad essere sicuri di voi stessi, ma attenzione a non viaggiare troppo con la fantasia. Non c’è bisogno di vendicarsi, non avete la necessità di umiliare qualcuno per emegere…

Cancro



Cari Cancro, finalmente avete chiuso le porte al passato. E per fortuna! Ora dovete cercare di rimettervi in gioco con la vostra creatività, di pensare in grande in vista del futuro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 9 marzo 2022), fate bene a socializzare, non dovete isolarvi e chiudervi nel vostro mondo perché questo potrebbe avere effetti negativi sul lavoro. Attenzione alle relazioni, cercate di concentrarvi di più.

Vergine

Cari Vergine, la vostra testa è già al prossimo fine settimana perché avete tanto lavoro da fare, progetti da portare avanti. Forse riuscirete ad evitare qualche problema, ma meglio se vi rilassate.

Bilancia

Cari Bilancia, fareste bene a rompere con la quotidianità perché non riuscite a vivere spensierato e con leggerezza. Forse avete troppi problemi, pensieri che state rimandando da tempo. Forse troppo…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, chi vi sta attorno vi ama, adora la vostra energia e il vostro modo di fare. Siete affascinanti, ma cercate di non essere frettolosi e di rapportarvi con le persone sbagliate!

Sagittario

Cari Sagittario, in questo periodo siete un po’ chiusi in voi stessi, non riuscite ad andare avanti. L’introspezione farà bene, ma a volte bisogna tornare anche con i piedi per terra.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, finalmente avete le idee chiare su quello che volete fare. Forse siete un po’ stravolti, meglio ragionare prima di agire. Ponderate bene parole e gesti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 9 marzo 2022), non siete in ottima forma, forse il passato vi impedisce di concentrarvi sul presente. Ed è un peccato perché voi sapete cosa volete, ma ora non riuscite ad andare avanti. Cercate di fare tutto con calma. Molta calma.

Pesci

Cari Pesci, non siete molto spensierati, avete problemi in famiglia: cercate di non riversare l’ansia su di voi e su tutti gli aspetti della vostra vita. Fareste bene ad andare avanti, ad ascoltare i consigli di chi vi ama.