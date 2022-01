Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 5 gennaio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 5 gennaio 2022:

Ariete

Cari Ariete, in questo momento il vostro desiderio più grande è circondarvi di persone molto simili a voi e di allontanarvi dalla quotidianità. Siete stanchi della solita routine e vorreste quasi cambiare vita. Non prendete decisioni azzardate.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovete essere sinceri nei rapporti con gli altri e in ciò che dite, perché prima o poi la sincerità paga sempre. Le stelle sono positive nei sentimenti. Se c’è una persona che vi piace, non abbiate paura a dichiararvi.

Gemelli

Cari Gemelli, fate grande attenzione sul lavoro. Potrebbero esserci delle difficoltà non di poco conto da affrontare. Qualche situazione in sospeso potrebbe complicarvi la vita. Fare attività fisica è un ottimo rimedio contro lo stress. Aiuta sia per la salute che per la mente.

Cancro



Cari Cancro, avete bisogno di prendervi una pausa. Anche se venite da giorni di relax e riposo, non vi sono evidentemente bastati. Sono tanti i pensieri e le responsabilità, per cui cercate di recuperare forze ed energie, altrimenti la stanchezza vi renderà poco lucidi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 5 gennaio 2022), sarà per voi una giornata difficile e faticosa. Non è la giornata giusta per atteggiarvi o fare strani propositi. In amore possono esserci novità: non avete ancora trovato il modo di sfogare la vostra passionalità.

Vergine

Cari Vergine, sul lavoro secondo l’astrologo istriano potrebbe esserci qualche difficoltà con cui fare i conti. In amore la situazione promette bene e potrete togliervi grosse soddisfazioni. C’è però sempre qualcosa che non vi rende pienamente felici, cercate di capire qual è la causa.

Bilancia

Cari Bilancia, siete stanchi e affaticati, come se aveste un peso addosso che vi toglie il respiro. Riuscirete comunque a farvi valere e a superare tutte le difficoltà, mettendo ko chi vi vuole male o prova a mettervi il bastone fra le ruote. Finite le feste, cercate di rimettervi a dieta e fare sport, avete sgarrato troppo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete dinamici e con ottime motivazioni per fare bene. Riuscirete a portare avanti tutti i vostri progetti, basta darsi delle priorità. Non prendetevi troppi impegni e responsabilità, cercate di staccare la spina e on strafare. Piuttosto un po’ di attività fisica non guasterebbe.

Sagittario

Cari Sagittario, avete una forma smagliante e chi vi circonda non potrà non notarlo e apprezzare. Avete comunque bisogno e necessità di staccare la spina, prendervi i vostri tempi e spazi, vivere tranquilli e sereni. Attenti a chi proverà ad ogni costo a mettervi il bastone fra le ruote.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ottima energia da incanalare in tutto ciò che fate. D’altronde questi primi mesi dell’anno vi vedono al top della forma. Impiegate le vostre energie in qualcosa di concreto, come il lavoro o la ricerca di una casa. Momenti positivi da dedicare alla vita sociale e al dialogo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 5 gennaio 2022), giornata molto positiva in amore. Ritrovate così la vostra passionalità. Potrebbe arrivare per voi un piacevole colpo di fortuna. Magari la vincita di una cospicua somma di denaro che darà una svolta alla vostra routine.

Pesci

Cari Pesci, giornata piena di alti e bassi. In mattinata non mancheranno i problemi a livello finanziario, forse avete speso oltre le vostre possibilità. Siete per questo giù di morale. Pian piano riuscirete a tranquillizzarvi e a recuperare. Trascorrete la giornata in compagnia del partner, ne avete bisogno.