Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 31 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 31 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore l’influenza negativa di Saturno non vi farà perdere d’animo e non vi toglierà la voglia di eccellere e di dimostrare agli altri il vostro vero valore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’aspetto di Sole e Luna sarà meraviglioso per voi. Sarà una giornata positiva e stimolante anche se non dovrete commettere l’errore di sfidare la fortuna, mettendovi nei guai da soli.

Gemelli

Cari Gemelli, nonostante l’influenza negativa di Saturno, oggi riuscirete a vivere in armonia con l’ambiente che vi circonda. Chi dovrà decidere fra una carriera lavorativa o gli studi, dovrà cercare di decidere subito, senza tentennamenti.

Cancro



Cari Cancro, durante la giornata di oggi – 31 maggio – la Luna si troverà in una posizione armonica. Questa congiuntura astrale renderà la vostra giornata decisamente più serena rispetto a quelle precedenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 31 maggio 2023), potreste riscuotere un bel successo a livello professionale, ma le stelle vi consigliano di evitare toni troppo trionfalistici perchè potrebbero irritare le persone che vi affiancano. Il fatto di avere Saturno in posizione insidiosa comporterà anche qualche ostacolo…

Vergine

Cari Vergine, la posizione di Saturno vi sta causando qualche grattacapo di troppo. Ci sono degli ostacoli ancora da superare, ma al di là delle responsabilità di Saturno, anche voi ci avete messo del vostro…

Bilancia

Cari Bilancia, la presenza della Luna nel segno vi darà decisamente più forza e più intraprendenza. Dovrete però stare un po’ attenti a quello che dite perchè qualcuno potrebbe usare le vostre parole contro di voi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata sarà molto propizia soprattutto per quanto concerne il lavoro e gli affari. Qualcuno potrebbe avere il sospetto di non trovarsi al posto giusto per quanto riguarda la propria posizione lavorativa. Meditate bene su quello che volete fare ora e in futuro.

Sagittario

Cari Sagittario, è possibile una svolta dal punto di vista sentimentale. Dovrete cercare di essere aperti alle nuove storie e di aprire il vostro cuore anche ad una persona intrigante conosciuta da poco. Mettetevi in gioco.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in questo periodo siete molto focalizzati sulla vostra carriera e sui vostri interessi economici. Non sarà facile trovare il giusto equilibrio tra carriera e vita personale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 31 maggio 2023), a breve avrete voglia di vivere delle belle avventure anche per uscire un po’ fuori dalla solita monotonia. Dovrete sfruttare la vostra creatività per ottenere degli importanti risultati sul piano professionale.

Pesci

Cari Pesci, in questo periodo siete particolarmente sensibili ed empatici nei confronti del vostro partner. Nel lavoro dovrete prestare cura anche a quei dettagli che potrebbero sembrare banali…