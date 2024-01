Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, con la Luna in opposizione e ben tre pianeti dissonanti, la giornata di oggi, 31 gennaio, sarà sicuramente in salita per voi. Sarete più irascibili e suscettibili del solito e basterà poco per mandarvi in tilt i nervi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Giove e Urano nel segno, abbinati a Mercurio in Capricorno, saranno vostri punti di forza. Per qualcuno potrebbe prospettarsi anche la possibilità di un viaggio all’estero per piacere o per lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, finalmente arriva una giornata che potrete dedicare al vostro relax personale e al vostro benessere psicofisico, dopo un periodo piuttosto tormentato. Adesso avrete molti motivi per sorridere.

Cancro

Cari Cancro, qualche pianeta in aspetto ostile potrebbe arrecarvi dei danni. Magari potrebbe verificarsi un ritardo o un imprevisto che stravolgerà i vostri piani.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 31 gennaio 2024, avrete a che fare con persone che non condividono le vostre idee o che non hanno punti in comune con voi. Cercate di non aspettarvi troppo dagli altri e di fare leva solo sulle vostre capacità.

Vergine

Cari Vergine, dal punto di vista sentimentale ci sono delle questioni da rivedere. Se avete dei problemi con il partner, questo è il momento giusto per fare il punto della situazione e chiarire ciò che non sta funzionando.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana proseguirà all’insegna degli ostacoli e delle opposizioni. Ecco perchè dovrete cercare di mantenere il vostro proverbiale equilibrio, cercando di fare buon viso a cattivo gioco.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dal punto di vista mentale c’è ancora qualcosa che vi blocca e che vi mette in grande difficoltà. Non è questo il momento di fare cose che non potete permettervi dal punto di vista materiale o personale.

Sagittario

Cari Sagittario, siete in buona forma sia dal punto di vista fisico sia mentale. Questo è un momento statico della vostra vita, in cui non accade nulla di positivo o di negativo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state capendo che questa fase che state attraversando non è di certo la migliore che possa capitarvi. Così avete deciso di evitare di fare scelte azzardate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 31 gennaio 2024), alcune questioni spinose potrebbero sembrare più complesse di quello che sono in realtà. Sarebbe meglio cercare di valutare bene la situazione che avete davanti, senza drammatizzare troppo se qualcosa non sta andando per il verso giusto.

Pesci

Cari Pesci, forse state commettendo l’errore di opporvi a dei cambiamenti che invece potrebbero rivelarsi molto produttivi nel lungo periodo. A volte la vostra paura di cambiare frena le vostre ambizioni e non vi consente di crescere.