Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 giugno 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, il quadro astrale per il vostro segno è davvero favorevole, approfittatene. Nuovi progetti potranno presto partire e state sicuri che andranno a gonfie vele. Avete già superato sfide importanti, e con la vostra determinazione anche quelle future saranno facili da affrontare. I traguardi da raggiungere saranno stupendi.

Toro

Cari Toro, non avete problemi di natura economica, quello che vi manca è la forza e la voglia di fare bene, come sapete voi se ne avete voglia. Dovreste mettervi maggiormente in gioco e tentare nuove strade, ma vi sentite troppo stanchi e avreste proprio voglia di una pausa. Ricaricate le pile e poi tornerete più vittoriosi e determinati di prima.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko le stelle sono a vostro favore, per cui approfittatene per ottenere qualcosa di speciale soprattutto in amore. Evitate di tenere il piede in due staffe: se vivete una relazione con due persone diverse, è arrivato il momento di capire con chi volete stare davvero e troncare con l’altra. Rischiate altrimenti di essere scoperti.

Cancro

Amici del Cancro, avete tanta fiducia in voi stessi e negli altri e siete carichi di ottimismo e passione. Insomma, quasi vi brillano gli occhi. Questo ardore vale in particolare per l’amore: chi è single potrebbe avere voglia di trovare presto l’anima gemella, mentre chi ha una coppia solida può pensare di andare a convivere o sposarsi.

Leone

Amici del Leone, non c’è nulla che non vada per voi in questo periodo secondo l’oroscopo di Branko. La carriera ha preso una piega positiva e sicuramente migliore rispetto allo scorso anno, mentre a livello sentimentale amate e vi sentite amati. Un senso di appagatezza che non provavate da tempo.

Vergine

Amici della Vergine, ci sono tanti aspetti e questioni della vostra vita che vi sentite di dover mettere in discussione. In amore le cose non vanno come vorreste, per cui non siete più sicuri se continuare con il partner o se sarebbe meglio cambiare aria. Siete di conseguenza molto gelosi e i litigi sono all’ordine del giorno. Calma.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle vi sorridono e questo vi permette di trovare un nuovo equilibrio con il partner, soprattutto se venite da un brusco litigio. Potete portare avanti nuovi affari e conquiste, dimostrando a tutti il vostro valore. Un colloquio di lavoro potrebbe dare presto i frutti sperati, tuttavia ricordate sempre che chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa quello che lascia ma non quello che trova.

Scorpione

Amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi ci sono tante cose che non vanno, fuori e dentro di voi, ma non disperate. Cercate di vedere gli aspetti e le sfumature positive, senza prendervela troppo per qualche imprevisto. Cambiate piuttosto il vostro approccio alle cose. Anche il partner vi vede stanchi e agitati.

Sagittario

Amici del Sagittario, i vostri familiari, soprattutto se si tratta di persone anziane, hanno bisogno di voi e del vostro aiuto. Mettete da parte l’egoismo e trovate le giuste soluzioni per far bene. Avete voglia di avventura e di dare il massimo. Ultimamente la forma fisica è andata a farsi benedire! Cercate di darvi una regolata.

Capricorno

Cari Capricorno, sul lavoro arrivano novità molto promettenti, per cui potete dare davvero il massimo. Preparatevi ad accoglierle al massimo della vostra forza e con ottimismo. In particolare in arrivo soldi e notorietà, che volete di più. L’interesse è reciproco, un amico o qualcuno di vicino potrebbe dichiararsi. Che fare?

Acquario

Cari Acquario, dovete rivedere il vostro look perché non sempre è perfetto così com’è. Affidatevi ai saggi consigli di un esperto in materia, a cominciare da un parrucchiere. Anche l’occhio d’altronde vuole la sua parte: questo cambiamento potrebbe riaccendere la passione con il partner, o, se siete single, portarvi a fare nuove conquiste.

Pesci

Amici dei Pesci, in questa giornata tanti dubbi si affacciano alla vostra mente, sia per quanto riguarda il lavoro sia per quanto riguarda la carriera. Che fare? Cercate di far coesistere le due cose: emozionatevi ma al tempo stesso puntate in alto sul lavoro e cercate di aumentare i vostri guadagni.

