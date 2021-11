Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’astrologo istriano dovete fidarvi maggiormente del vostro intuito, che raramente vi tradisce. Attenti alla Luna in opposizione, ma passa presto. Cercate di capire qua è la strada giusta per ottenere una promozione o un avanzamento di carriera. Bene gli affari e l’amore con la protezione di Venere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ci possono essere discussioni con parenti che però potrebbero non avere tutti i torti nel fare delle recriminazioni. Trovate il tempo per mettervi attorno a un tavolo e discutere. Ci sono questioni legali e burocratiche da risolvere. L’amore è ottimo, e se ci sono state divergenze con il partner potete chiarire.

Gemelli

Cari Gemelli, a livello pratico dovete imparare ad essere più realisti del re e portare a termine tutti gli impegni che avete preso, per non deludere chi vi ha dato fiducia. Già in estate avete impostato il futuro e il lavoro, adesso è il momento di raccogliere i frutti. In amore possono esserci nuove occasioni.

Cancro



Cari Cancro, la gente crede che voi siate fragili, ma in realtà non è così. La Luna in Bilancia congiunta a Mercurio vi rende instabili, anche se voi fate di tutto per non far trasparire le delusioni che avete vissuto. Bene la carriera e gli affari. In amore e nella famiglia dovete essere irreprensibili.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 3 novembre 2021), bene l’amore, d’altronde le stelle vi assistono. In questo periodo potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti e gli affari, d’altronde è difficile sbagliare con Luna e Mercurio in Bilancia. Questa Luna protegge la famiglia e i figli.

Vergine

Cari Vergine, bene la professione in questo periodo, grazie ad alcuni influssi molto fortunati. Potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Ottime situazioni per imprenditori, liberi professionisti. Forse la società per cui lavorate vi sta stretta e avete voglia di mettervi in proprio. Circondatevi delle giuste persone.

Bilancia

Cari Bilancia, con la protezione di Mercurio, gli affari e il commercio spiccheranno il volo. Potete quindi ottenere lauti guadagni e nuove prospettive in ambito professionale. Cercate comunque di non fare il passo più lungo della gamba. In amore non siete pienamente soddisfatti, valutate se la storia che state vivendo è davvero quella giusta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questi sono i momenti migliori per il vostro segno, perché si avvicina il vostro compleanno e allora dovete approfittare per costruire qualcosa di speciale. Marte vi vede agitati, ma dovete cogliere la palla al balzo e costruire le vostre occasioni. Attenzione a spese eccessive.

Sagittario

Cari Sagittario, fino a Venerdì ci sarà Venere nel segno, ciò significa che potrete fare scintille in camera dal letto. Se avete già un partner e ultimamente la passione era calata, adesso potete riaccenderla grazie alla vostra carica erotica. Bene il lavoro, continua un periodo id grandi affari e intesa ottima con i colleghi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, qualche piccolo acciacco fisico a causa di stelle poco propizie, ma tranquilli, non è nulla di grave. Sul lavoro possono non mancare disguidi e delusioni, dovete osare di più e dimostrare il vostro valore. Ma nascondendovi non otterrete nulla. Chi è single può trovare un nuovo amore entro il weekend.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 3 novembre 2021), sul lavoro siete assoluti protagonisti, grazie Mercurio ancora in Bilancia, insieme alla Luna. Questo significa portare a casa lauti e a volte inaspettati guadagni. In alcuni campi i problemi non mancano, cercate di voltare pagina.

Pesci

Cari Pesci, questo cielo è davvero splendido e voi non dovete far altro che approfittarne. Al top la passione, se avete un partner ditegli di prepararsi a fare le scintille sotto le coperte. In generale potete pensare a fare un passo in avanti importante come la convivenza o un matrimonio. Tanta felicità.