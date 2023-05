Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, un problema finanziario potrebbe tenervi occupati, soprattutto con la testa. Mettete tutte le cose in prospettiva, prima di prendere una decisione importante.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, coloro che desiderano intraprendere studi superiori probabilmente realizzeranno il loro sogno. Possibili riconoscimenti in vista.

Gemelli

Cari Gemelli, la salute rimane buona, concentratevi sulla forma fisica. Tutto procede bene al lavoro. Le differenze dovranno essere risolte con urgenza con il partner prima che rovinino la relazione.

Cancro



Cari Cancro, probabile che ad alcuni di voi piaccia viaggiare con persone vicine e care. Gli aspetti legali relativi all’acquisizione di una casa o di un appartamento saranno completati senza troppi problemi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 3 maggio 2023), la vostra natura potrebbe causare alcuni problemi al lavoro, in particolare con gli anziani. Qualcuno potrebbe tentare di ingannarvi con discorsi tranquilli, fate attenzione…

Vergine

Cari Vergine, la salute non sarà al top nel corso delle prossime ore. Curatevi di più. L’indifferenza del partner sarà irritante.

Bilancia

Cari Bilancia, una buona iniziativa sul fronte interno rafforzerà la vostra reputazione tra familiari e amici. Ascoltate i consigli se volete migliorare le vostre prospettive di carriera.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è probabile che voi diventiate parte di un viaggio divertente. Chi ha una patologia avrà indicazioni positive sul fronte sanitario. I progressi sul fronte accademico saranno più che soddisfacenti.

Sagittario

Cari Sagittario, potete intraprendere un breve viaggio per incontrare qualcuno di speciale. I vostri sostenitori manterranno alta la vostra bandiera sul fronte sociale.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, nel corso delle prossime ore dovrete fidarvi degli altri se volete andare avanti con il vostro progetto personale. È probabile che coloro che si sentono oberati di lavoro ricorrano a brevi pause.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 3 maggio 2023), un giovane di famiglia che sbaglia potrebbe aver bisogno di una punizione.

Pesci

Cari Pesci, un breve viaggio è in programma con persone vicine e care e sarà molto ringiovanente. Esprimere i vostri sentimenti interiori è probabile che crei un legame speciale con il partner.