Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi mercoledì 3 giugno 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, non siete tipi di persone che si fanno mettere i piedi in testa dagli altri. Se qualcuno vi provoca, nella vita professionale come in quella affettiva, mostrate di che pasta siete fatti una volta per tutte.

Toro

Toro, focalizzatevi su un solo obiettivo professionale e cercate di non perdere la concentrazione: un dispendio inutile di energie vanificherebbe tanti sforzi fatti negli ultimi mesi. Tenete duro fino alla meta.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko sono giornate in cui vi siete messi in testa di dare una bella svolta alla vostra vita. Di buttare via tutto il vecchio e cominciare a camminare in una nuova direzione: quella della vostra felicità e benessere.

Cancro

Cari Cancro, è giusto fare un piccolo punto della situazione. Se dall’inizio dell’anno avete intrapreso un buon percorso, non lasciatelo per una strada che non conoscete. Adesso arrivate fino in fondo, poi ci sarà tempo per cambiare orizzonti.

Leone

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko siete molto avventurosi in questi giorni e le persone che vi stanno accanto stanno apprezzando il vostro modo di fare e di essere. Cercate di restituirgli la stima che vi mostrano, un giorno avrete bisogno del loro aiuto.

Vergine

Amici della Vergine, il Sole è in transito nell’area della carriera, dovete cercare di seguire la sua luce e non perderla mai di vista. Se avete delle ambizioni importanti, è arrivato il momento giusto per raggiungerle.

Bilancia

Bilancia, non si giustifica il vostro atteggiamento negativo e pessimista, visto che intorno a voi stanno succedendo solo cose belle. Cercate di riconoscere il positivo della vostra vita e apprezzarlo, soprattutto in vista di momenti peggiori che avete passato di recente.

Scorpione

Cari Scorpione, siete delle persone che tendenzialmente non fanno sapere cosa provano, cosa sentono nella testa e nel cuore. Questo, in effetti, in alcune circostanze vi favorisce: in questi giorniè importante che manteniate alcuni segreti con il resto del mondo.

Sagittario

Amici del Sagittario, ci sono stati giorni di ottime relazioni con gli atri, con gli amici o con il partner, ma adesso le cose sembrano cominciare ad andare un po’ peggio. Siete stressati e rischiare di diventare intolleranti.

Capricorno

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko dovreste cercare di essere meno inflessibili. Anche se avete dei punti di vista granitici su alcune questioni, non potete pensare di convincere tutti che la vostra opinione sia la migliore. Soprattutto con i colleghi cercate di non alimentare contrasti inutili.

Acquario

Cari Acquario, cercate di non entrare troppo in competizione con il prossimo e, soprattutto, di non mostrare una faccia non vera a chi in questo momento vi fa uscire dai gangheri con i suoi atteggiamenti. Usate sincerità e sarete ripagati con la stessa moneta.

Pesci

Pesci, secondo l’oroscopo di Branko oggi sarà facile entrare in contrasto con amici, parenti o con il partner. Purtroppo sarà una giornata nervosa e stressata, ma durante la quale sarà anche possibile mettere alla prova la vostra diplomazia.

