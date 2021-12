Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, la giornata parte in modo entusiasta! Attenzione a non disperdere troppo le vostre energie ora dopo ora. Tenetevi un pochino…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non esitate a mostrare i vostri desideri. Lavoro? Se resterete spontanei il successo non tarderà ad arrivare.

Gemelli

Cari Gemelli, la ragione sarà dalla vostra parte se sarete in grado di seguire il vostro intuito. Concedetevi un po’ di relax. Ve lo meritate dopo le recenti fatiche.

Cancro



Cari Cancro, basta prendere tutto per oro colato, meglio informarsi bene e non cedere ai pettegolezzi. Adottate uno stile di vita più sano, la vostra salute ne gioverà. Statene certi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 dicembre 2021), avete voglia di novità e di evadere dalla routine che odiate. Il successo sarà a portata di mano, prima però rilassatevi un po’.

Vergine

Cari Vergine, l’empatia caratterizzerà la giornata di oggi, mercoledì 29 dicembre. L’energia è in aumento ed anche la vostra forma fisica è ad un livello ottimale. Meglio di così…

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro ego sarà rimpolpato da alcune attività di squadra. Attenzione pero alla tensione nervosa che verrà accumolata e rilasciata. Cercate di restare calmi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per trovare un giusto equilibrio e avete bisogno di risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. Fareste bene a concedervi un po’ di relax.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di oggi – 29 dicembre – parte bene, se ci sono state delle discussioni, i nodi verranno al pettine. Ascoltate il vostro corpo e tutto andrà per il verso giusto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ascoltare i consigli degli altri e mettete da parte per qualche istante le vostre manie di controllo. Riflettete bene prima di prendere impegni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 dicembre 2021), non riuscite a discriminare bene tra la realtà e i sogni ad occhi aperti. Oggi sarete sfuggenti, attenzione a qualche sforzo fisico di troppo che potreste pagare a caro prezzo.

Pesci

Cari Pesci, anche se le persone attorno a voi saranno occupate la vostra calma interiore vi farà assaporare le cose con gioia. Attenzione alla dieta…