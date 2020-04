Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 aprile 2020:

Ariete

Cari Ariete, lasciate che quest’odiosa Luna passi, vi agita inutilmente e crea dissapori in famiglia e nella coppia, batte contro Giove e Plutone nel campo del matrimonio, non lasciatevi ingannare dal nervosismo, siete dei sentimentali, state cercando qualcuno che sappia realizzare i vostri sogni. Spostate a domani questioni lavorative.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko andate senza esitare dove potete cogliere occasioni importanti, sarete accompagnati da Mercurio e Giove per le transazioni finanziarie. Le spese vanno controllate, evitate di sperperare troppo il vostro budget. L’amore è un po’ assente, ma non si può avere tutto, dovete scegliere tra amore e soldi.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo Branko dovete smetterla con gli atteggiamenti fraterni in amore, le notti tra aprile e maggio sono magiche, perché non approfittarne? Venere nel segno è la più bella dall’ultimo transito nel segno (2012), fate della vostra vita un Festival d’amore!

Cancro

Cari Cancro, concludete aprile con una Luna nel segno, Marte è in Pesci e il trasporto in amore sarà molto più passionale, non è male questa opposizione con Plutone che però richiede maggiore profondità. Stesso discorso vale per le discussioni professionali. Mercurio-Toro potrebbe richiedere tempo per dare risultati economici propizi, ma è utile per incontrare con persone autorevoli.

Leone

Cari Leone, Mercurio è nervoso nei vostri confronti, muovetevi con prudenza. Sarete annoiati dalle questioni burocratiche, ma sarete più calmi sapendo che porteranno a qualcosa di importante? Domani la Luna arriva nel segno, diventerà primo quarto e vi permetterà di entrare in una fase ottima per il cuore. Occhio a chi vi propone affari, potrebbe avere più problemi di voi.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko sarete positivi anche oggi, dal Toro in trigono con Giove si annunciano soddisfazioni e successi in arrivo che superano persino le vostre aspettative. Il vostro bisogno costante di certezze non è pessimismo, ma di certo non aiuta a vedere lontano. Nascono bene con questa Luna i progetti per le prossime stagioni.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna può essere pesante per lo stomaco, agita moltissimo le donne ma mette in luce una caratteristica del segno: la vostra generosità d’animo e la capacità di saper aiutare chi sta messo peggio. C’è chi però approfitta della vostra generosità e della vulnerabilità emotiva, non fatevi ingannare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko ogni goccia d’aprile vale mille lire, diceva un vecchio proverbio italiano. La Luna in Cancro è la vostra benefica goccia d’acqua che chiude oggi il vostro mese di fatiche, incomprensioni, cose non portate a termine. Maggio avrà un altro Marte, più favorevole.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra mente viaggia su altri binari, i pensieri balzano dai soldi al successo, siete bloccati nella vostra ossessione, anche se già si sente il dolce richiamo della Luna che domani esploderà nel magnifico primo quarto in Leone, segno che porta sempre fortuna.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna in Cancro è in primis il matrimonio, il segno governa i vostri rapporti stretti, collaborazioni e associazioni, ma quando c’è il transito della Luna bisogna fare attenzione ai legami affettivi. Vi mancano i momenti passionali intensi, carnali. Inventatevi qualcosa di eccitante per invogliare il partner e voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko in amore restate come siete, Venere corregge tutti, perfetti nelle imperfezioni. Conquistate con gli occhi, poi con il sorriso e infine con le mani. Siete nella stagione più fiorita della vostra vita sentimentale, che con Venere prosegue fino ad agosto. Nessuna occasione persa.

Pesci

Cari Pesci, le stelle garantiscono flussi eccellenti soprattutto durante il prossimo ponte, quello del primo maggio. Aprile si conclude con primo quarto in Leone, per voi significa opportunità di successo. La Luna di oggi è fortunata e transita in Cancro, il punto più alto del cielo.

